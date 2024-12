Fas Basket Corato, altra sconfitta nel finale: ko a Bari

La Fas Basket Corato sfiora la vittoria a Bari contro l'Adria e lotta alla pari con i padroni di casa per 38 minuti ma alla fine deve cedere ed esce sconfitta dal PalaBalestrazzi 82-77 rimanendo a quota 4 punti in classifica.Partono bene i coratini e parte bene Giovinazzo, autore di una bella prestazione, che trascina i suoi realizzando i primi 6 punti del Corato (1-6). Tante le triple sbagliate in avvio di gara dai padroni di casa ma Bari con Traore si riavvicina comunque ai neroverdi (7-9). Corato però è padrone del gioco e confeziona uno 0-10 con Basile, Nonkovic, Petrovic e Mariani che portano il punteggio in favore dei neroverdi sul 7-19. I baresi provano a rispondere ma è ancora Giovinazzo con due triple consecutive a tenere avanti gli ospiti e ad ampliare il vantaggio (12-27). L'Adria non riesce ad avvicinarsi troppo ma rosicchia qualche punto e val al primo miniriposo sotto 20-32.Secondo quarto che si apre con 5 punti consecutivi del capitano neroverde Mariani e col canestro di Zustovich (20-39). La tripla di Jelic ed il canestro di Lomello portano Corato sul +20 (24-44) e sembrano legittimare una prestazione strepitosa dei viaggianti, con Bari che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Sul più bello però, come spesso accaduto già in questo campionato, Corato non riesce piu a trovare le sue trame di gioco e Bari sale lentamente in cattedra recuperando punto su punto, possesso su possesso. Due triple di Preite danno il la alla clamorosa rimonta barese con il parziale di 16-0 che nemmeno il timeout di coach Gattone riesce a fermare. È Pelucchini a segnare il 44-44 e subito dopo è capitan Mariani a fermare il break con un gioco da 3 punti che tiene avanti Corato. Bari però ha un ulteriore sussulto e trova in chiusura di quarto il primo vantaggio del match sul 49-47, punteggio con cui si va all'intervallo lungo.Inizio di terzo quarto in cui si segna meno che nei precedenti 20 minuti. Bari prova lentamente la prima fuga di serata (55-51), con Corato che però reagisce evitando che i padroni di casa prendano il largo. I coratini si affidano ancora a capitan Mariani, top scorer di giornata con 26 punti, che con due triple consecutive riporta avanti i suoi sul 55-57. Gli ospiti però non sfruttano l'inerzia della gara ed il match resta in grande equilibrio, con le due squadre che segnano dalla lunetta superandosi vicendevolmente senza che nessuno prenda davvero il comando delle operazioni. Ultimo canestro del quarto è ancora una tripla dello scatenato Giovinazzo, con Corato che chiude 60-62 all'ultimo mini riposo.Ultimo quarto con Bari che parte con la tripla di Anibaldi ma l'equilibrio continua a farla da padrone. Nonkovic tiene Corato in partita e Mariani con la tripla risponde a Lupo (69-69). i minuti passano e la partita continua a essere bellissima. La tripla di Jelic da un altro pareggio ma a quota 76. Nel momento più importante della gara è però Bari a trovare il guizzo giusto con 4 punti consecutivi di Anibaldi e Rodriguez mentre Corato sbaglia il possesso decisivo regalando via libera ai locali. Inutili i tentativi di rimonta coratini con i baresi che si impongono 82-77 per il rammarico degli ospiti, ancora una volta battuti, come all'andata, nei minuti finali del match ed ora penultimi in classifica.TECNOELEVA ADRIA BARI - FAS BASKET CORATO 82 -77BARI: Rodriguez 14, Pelucchini 4, Traore 11, Diomede ne, Rubino ne, Granieri ne, Lupo 10, Callara 20, Zacchigna, Anibaldi 15, Preite 6, Schifeo 2. All. ConsoleCORATO: Giovinazzo 17, Zustovich 2, Lomello 5, Jelic 8, Basile 7, Nonkovic 13, Mariani 23, Cabodevilla ne, Ouattara, Bavaro ne, Petrovic 2, Perez. All. GattoneARBITRI: De Carlo di Lecce e Tornese di Monteroni (LE)PARZIALI: 20-32 49-47 60-62 82-77