FAS Basket Corato, sconfitta contro il Bisceglie

Dopo 40 minuti intensi ed emozionanti sono i Lions Bisceglie ad aggiudicarsi il derby della nona giornata d'andata contro la Fas Basket Corato. La gara, che si è giocata sul campo neutro di Ruvo di Puglia per l'inagibilità del PalaDolmen, si è chiusa c 80-75. Ancora una volta Corato paga un pesante blackout tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto che ha cambiato la storia di un match fin li saldamente nelle mani neroverdi.Corato parte forte con 6 punti consecutivi di Nonkovic (2-7) ma Bisceglie, seppur priva di Dip, infortunato ed in panchina solo per onor di firma, accende il derby con un primo break di 12-0 che la porta avanti 14-7. il match è molto sentito e sono tanti gli errori di mira da ambo le parti. Corato però risponde presente ancora con Nonkovic e con una tripla di Basile. Nel finale di quarto è Zustovich a dare ai neroverdi i punti del 17 pari con cui si chiude il primo periodo.Secondo quarto dove si segna in avvio molto poco e i due team sentono l'importanza della gara. I tanti tifosi coratini arrivati a Ruvo spingono la propria squadra che si fa preferire come gioco espresso ma non concretizza quanto crea. Le due squadre viaggiano sorpassandosi e controsorpassandosi a vicenda, con vantaggi minimi da ambo i lati. I due coach cercano il bandolo della matassa e cambiano parecchio. La gara è intensa e soltanto nel finale di quarto i coratini trovano dalla lunetta un minibreak sempre con Nonkovic e Basile che li porta all'intervallo avanti 34-38.Terzo periodo che inzia con la veemente reazione biscegliese. I locali recuperano i 4 punti di svantaggio e il match torna a farsi incerto, con i coratini che però restano sempre avanti nel punteggio con i padroni di casa costretti a inseguire. In un primo momento del quarto Corato non trova la zampata decisiva per scappar via, pur dando l'impressione di poterlo fare. Cosa che accade quando la Fas Basket Corato trova il 13-1 che significa prima vera fuga ospite. Le triple di Basile e Jelic (2 in rapida successione), uniti ai canestri di Petrovic e Nonkovic, portano Corato sul 47-60. Poco dopo due liberi di Lomello sigillano il 49-62 al 29esimo.Quando sembra però che i neroverdi abbiano in mano la partita improvvisamente arriva la svolta. Inspiegabilmente ai coratini si spegne la luce e, come domenica scorsa contro Monopoli, la squadra di Gattone va in blackout. Gli ospiti diventano fallosi in attacco, non riescono più a segnare e a schiodarsi da quella quota 62 mentre i biscegliesi trovano con continuità la retina e costruiscono a cavallo dei due quarti il parziale che cambia l'inerzia del match. I nerazzurri accorciano in chiusura di terzo quarto passando dal 49-62 al 54-62 in meno di trenta secondi chiudendo al 30esimo sotto di 8 lunghezze.La crisi neroverde però continua in apertura di quarto periodo quando i Lions continuano a segnare. Corato è in balia degli avversari, non riesce a pungere offensivamente e Bisceglie lentamente ma inesorabilmente recupera tutto il vantaggio piazzando un ulteriore 16-0 che porta avanti i padroni di casa sul 70-62, con Rodriguez e Di Camillo su tutti a far la voce grossa per l'attacco dei Lions. Il super break biscegliese di 21-0 viene interrotto dopo oltre 6 minuti dalla tripla di capitan Mariani che avvia la riscossa neroverde. Riscossa che lo stesso numero 18 completa con una seconda tripla che ridà la parità e rimette tutto in discussione (72-72). Bisceglie prova a scappar di nuovo via sul 76-72 ma nel convulso finale Corato con Basile trova la tripla della speranza (76-75). Bisceglie sbaglia il possesso e concede l'ultimo tiro ai neroverdi. I coratini però non ne approfittano perdendo palla e di fatto consegnando la vittoria ai nerazzurri che la blindano poi dalla lunetta per l'80-75 conclusivo.BISCEGLIE: Dancetovic 11, Cavalieri 2, El Agbani 6, Trentini 7, Okiljevic 19, Di Lollo Capurso ne, Di Camillo 11, Camporeale, Dip ne, Colombo 4, Rodriguez 20, Lamacchia ne. All. SaputoCORATO: Giovinazzo, Zustovich 5, Cabodevilla, Perez 2, Basile 17, Lomello 2, Bavaro ne, Mariani 8, Petrovic 9, Nonkovic 26, Argentiero ne, Jelic 6. All.GattoneARBITRI: Laveneziana di Monopoli e Tornese di MonteroniPARZIALI: 17-17 34-38 54-62 80-75