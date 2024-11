FAS Basket Corato, sconfitta contro il Monopoli

Un match palpitante. 45 minuti incandescenti, ricchi di pathos ed emozioni. Una grande Fas Basket Corato che ci mette il cuore e lotta ad armi pari contro un super Monopoli. Alla fine però sono i viaggianti a prevalere dopo un tempo supplementare lasciando ancora a quota 0 la casella delle vittorie casalinghe neroverdi quest'anno. Ma Corato non sfigura, pagando però un blackout offensivo nel terzo quarto e la stanchezza nel supplementare che l'hanno privata di un successo che continua a farsi attendere tra le mura amiche del PalaLosito.Si parte con Corato priva di Ouattara sotto le plance ma con un Basile in più in cabina di regia che coach Gattone lancia subito nella mischia in starting five. L'avvio è equilibrato ma vede prevalere gli ospiti che mettono la testa avanti e tengono il vantaggio, non trovando però mai la fuga buona. I neroverdi hanno in Petrovic il loro uomo migliore del quarto con il centro che segna 8 dei primi 12 punti locali sfruttando gli assist di un ispirato Mariani. Gli ospiti conducono ma la gara è equilibrata e Corato resta sempre a contatto anche grazie alle giocate ed ai canestri di un ottimo Perez, uscito dalla panchina e protagonista sul parquet. Il primo quarto si chiude cosi 16-18.Secondo quarto che si apre con i coratini che riescono a mettere la testa avanti sul 25-22 con la tripla di Cabodevilla ed il canestro di Lomello. Monopoli però è terza in classifica non per caso e reagisce con un parziale di 1-8 firmato Vitale – Spatti – Preira che la riporta avanti (26-30). Corato non ci sta e da grande squadra trova il primo vero break del match. I ragazzi di Gattone infiammano il PalaLosito a suon di triple e confezionano un mortifero parziale di 14-3. Capitan Mariani (3), Zustovich e Nonkovic perforano la retina dai 6,75 e lanciano i neroverdi sul 40-33 nel tripudio dei tifosi. Provano a reagire gli ospiti ma nell'ultimo possesso del quarto è Giovinazzo, ancora da 3 punti, a mandare i suoi al riposo sul 49-39.Terzo parziale che si apre cosi come si era chiuso il precedente. Al rientro in campo i padroni di casa sembrano gestire la gara. La prima tripla neroverde di Basile (buona la sua partita, già subito faro del gioco coratino) e quella di Nonkovic valgono il 57-43 al 22esimo. Sembra un match in controllo ma da questo momento in poi inizia tutta un'altra storia. Corato si blocca in attacco e permette il lento ma inesorabile ritorno ospite. I coratini non segneranno più, pur provandoci ripetutamente, per tutto il resto del quarto e i baresi, canestro dopo canestro, costruiscono un clamoroso controbreak che li riporta in gara. Aguzzoli, Vitale e Laquintana riportano prima in scia e poi in parità gli ospiti (57-57) mentre i coratini sono incapaci di reagire. La tripla di Milosevic manda addirttura avanti la Manelli sul 57-61, risultato con cui si chiude il terzo quarto, dopo un break di 0-18 che gela il PalaLosito.Ultimo quarto che inizia col canestro di Calisi prima che un tiro libero di Lomello non chiuda il break ospite (0-20) e sblocchi quota 57 per i coratini. I ragazzi di Gattone provano a rimontare ma la Manelli è chirurgica dal perimetro con Milosevic, Vitale e Laquintana e tiene a distanza i locali. Negli ultimi minuti però Corato da il tutto per tutto. La tripla di Jelic ridà speranza (68-70) con Monopoli che però riallunga sfruttando due errori neroverdi (68-74). Capitan Mariani non alza bandiera bianca e segna ancora dall'arco per il 71-74. Corato ha l'ultimo possesso del match e a 4 secondi dal termine il neo arrivato Basile segna la tripla del pareggio a quota 74 che fa letteralmente esplodere il PalaLosito e manda le due squadre all'overtime.Monopoli parte meglio nel supplementare con Milosevic che segna 4 punti in fila. Corato è stanca, prova a rispondere con Nonkovic ma gli ospiti scappano con Preira prima e la tripla di Vitale poi, che di fatto chiude i giochi. A nulla serve la beffarda tripla finale di Mariani. Si chiude 81-87 con Corato ancora sconfitta ma non battuta dopo una bella battaglia sportiva contro un ottimo avversario.FAS BASKET CORATO – MANELLI BASKET MONOPOLI 81 – 87 D.T.S.CORATO: Giovinazzo 5, Zustovich 3, Lomello 5, Jelic, 3 Basile 11, Nonkovic 10, Mariani 24, Capasso ne, Di Zanni ne, Cabodevilla 6, Petrovic 8, Perez 6. All. GattoneMONOPOLI: Laquintana 22, Aguzzoli 11, Calisi 2, Feruglio, Formica, Guarini ne, Milosevic 15, Preira 9, Spatti 2, Vitale 26. All. CarolilloARBITRI: Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Santoro di Maddaloni (CE)PARZIALI: 16-18 49-39 57-61 74-74 81-87