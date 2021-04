Festa per il 2° Memorial Cataldo Livrieri nel cuore della murgia coratina

FCI Puglia: a Corato in archivio il Memorial Cataldo Livrieri,In ricordo del compianto Cataldo Livrieri, la seconda edizione dell'omonimo Memorial è stata perfetta, impeccabile e oliata a puntino con un'organizzazione della Quarat Bike all'altezza della situazione anche in tema di sicurezza sanitaria per prevenire il contagio da Covid-19 nella location di Tenuta Pedale, alle porte di Corato.Dalla Puglia e dalle altre regioni del Centro-Sud Italia a pedalare in 230 sugli sterrati del bosco marcando la presenza al quarto appuntamento 2021 in seno al circuito Corgom Vipal-Challange XCO Puglia, alla presenza del vice sindaco di Corato Beniamino Marcone e del presidente del comitato provinciale FCI Bari-Bat Gaetano Nesta che ha dichiarato a fine manifestazione: «Questo evento ha esaltato ancora di più le potenzialità dei nostri percorsi di mountain bike nel Parco dell'Alta Murgia e nell'agro coratino. Oltre al protocollo sanitario anti Covid-19, siamo stati rispettosi dell'ambiente e devo complimentarmi con l'equipe di lavoro della Quarat Bike che ha messo in sicurezza e ripulito celermente i due percorsi di differente lunghezza per i grandi e i più piccoli, segno che ci teniamo molto a non arrecare danno alla natura nel nostro territorio. Con il Memorial Giuseppe Del Vecchio non calendarizzato almeno per quest'anno, ci stiamo attivando come comitato provinciale FCI Bari-Bat a riproporre il Trofeo Festalfa in estate con il classico clima festaiolo dei giovanissimi in bici nel centro cittadino di Corato. Però, dobbiamo tenere conto dell'andamento della situazione epidemiologica per far svolgere l'evento giovanile in sicurezza».Tra categorie agonistiche ed amatoriali, in luce per il primato di ciascuna categoria Davide Giorgini (Il Biciclo Racing) tra gli open uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le open donne, Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) tra gli juniores, Francesco Solito (Acd Terradipuglia) tra gli allievi uomini secondo anno, Simone Massaro (Andria Bike) tra gli allievi uomini primo anno, Luca Bardi (Salis Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Raffaele Cascione (Andria Bike) tra gli esordienti uomini primo anno.Ancora successi per Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le allieve donne secondo anno, Rosmery Marco (Asd Un Dente in Più) tra le allieve donne primo anno, Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le esordienti donne secondo anno, Mirella Piarulli (Andria Bike) tra le esordienti donne primo anno, Roberto Semeraro (Eracle MTB) tra gli èlite sport.Sul podio anche Giacomo Scardigno (Corgom All Bike) tra i master 1, Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike) tra i master 2, Giulio Palamà (Pro Racing Lecce bike Team) tra i master 3, Andrea Diomede (Team Bike Revolution Palo del Colle) tra i master 4, Alfonso Striano (Associazione Ciclistica Città di Sarno) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 6, Giuseppe Di Reda (Avis Bisceglie) tra le master 7 e Anna Ciccone (Asd Locorotondo) tra le donne master.