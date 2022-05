La posta in gioco è altissima. Tornare in B, per società del blasone di Basket Corato e Virtus Molfetta, è divenuto un cruccio e la finale al meglio dei cinque incontri nella quale neroverdi e biancazzurri si trovano di fronte per determinare l'unica promossa sul campo della C Gold pugliese ha assunto quasi inevitabilmente i toni più esacerbati.La squadra allenata daha sbancato il PalaPoli nella prima sfida, andata in scena domenica, imponendosi in modo autorevole (73-88) ma alcuni episodi del match - uno in particolare - hanno fatto storcere il naso ai dirigenti del club molfettese: l'espulsione di, il principale terminale offensivo virtussino. Secondo quanto riportato nei provvedimenti disciplinari, il forte giocatore croato avrebbe tenuto un «comportamento minaccioso nei confronti di un tesserato avversario», nella fattispecie. Squalificato per un turno e già destinatario di un'altra sanzione pesante nel corso della stagione (quando fu fermato per tre partite dal giudice sportivo), Buljan dovrebbe essere costretto a saltare la seconda partita della serie, in calendario. La dirigenza guidata da Andrea Bellifemmine ha presentato un ricorso d'urgenza contro la squalifica, presentando alcuni filmati relativi al match.Lo scambio di accuse sull'asse Molfetta-Corato è facilmente riassumibile: dirigenti e sostenitori della Virtus ritengono che Buljan sia continuamente provocato e innervosito dagli avversari e che l'ingaggio last minute di Brunetti (che si era già scontrato in semifinale con il cestista di Spalato) sia avvenuto al solo scopo di creare quel tipo di situazione mentre dall'altra parte si replica affermando che i comportamenti scorretti del giocatore prescindano dagli atteggiamenti altrui. Pesantissime anche le accuse rivolte apertamente dai molfettesi nei confronti degli arbitri Iaia e Menelao, ritenuti incapaci di gestire le tensioni della contesa. Una serie di finale spettacolare e dai contenuti tecnici altissimi per il livello della C Gold sembra essersi già trasformata in terreno per rimostranze e proteste di ogni tipo. Non sarà facile riportare tutto sui binari della serenità.Il club neroverde ha intanto avviato la vendita dei tagliandi per. Il prezzo del biglietto è di 8 euro, con ridotto a 4 euro per gli under 15 previa esibizione del documento d'identità. La giornata di mercoledì sarà ancora riservata ai possessori di abbonamento, che godranno di un diritto di prelazione mentre a partire da giovedì, e fino a sabato mattina, sarà possibile acquistare i tickets senza alcuna limitazione. I biglietti sono disponibili nella sede dell'agenzia Cattolica assicurazioni di Corato in via Matteo Renato Imbriani, 1, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.