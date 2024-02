Il Basket Corato torna alla vittoria: il big match contro Angri finisce 88-81

Il Basket Corato vince il big match del PalaLosito contro Angri battendo la seconda forza del campionato 88-81 al termine di una partita vibrante e bellissima dall'inizio alla fine. Grande prova dei ragazzi di coach Juan Manuel Gattone che tornano al successo dopo 2 sconfitte consecutive e ritrovano i due punti casalinghi dopo 3 ko di fila. Ma quel che più conta con questa vittoria arriva la salvezza matematica e la quasi certezza dell'accesso al playoff nella seconda fase. Obiettivo centrato quindi per Corato che è partita subito fortissimo. Nei primi 4 minuti del primo quarto i coratini partono fortissimo. Tomcic, Allier e Vaulet confezionano il 10-0 che lancia i baresi. Angri dopo il time out entra in partita con Jelic, che sigla tutti i primi 8 punti del suoi mentre Corato continua a segnare e scappa sul 19-8. Jelic però continua a segnar canestri e riavvicina i suoi che chiudono il primo quarto sotto 21-15 recuperando però parecchio del break iniziale. Secondo quarto che, dopo un avvio di marca coratina (canestro di Bellato e due tiri liberi per il 25-15), vede proseguire i campani nella loro rimonta. Stavolta è Izzo che si prende la squadra sulle spalle segnando 10 dei 13 punti con cui i campani scavalcano per la prima volta i coratini (27- 28). il back to back Allier lannicelli dai 6,75 non cambia la sostanza delle cose (30-31). In questa fase Angri gioca meglio e lentamente prende il comando della gara con Taddeo e Jelic. La tripla di Birra rida fiato al coratini (33-35), ma i tanti viaggi in lunetta, conseguenza dei falli fischiati alla difesa barese, tengono avanti gli ospiti (36-41). Tomcic porta i suoi sul -3 prima che Corato sbagli malamente il canestro del -1 e sul ribaltamento di fronte Izzo segni la tripla del 38-44 con cui si va all'intervallo lungo.Al rientro in campo i neroverdi (privi di Vaulet in panchina gravato di 3 falli) sono letteralmente trasformati. Birra e Bellato suonano subito la carica (42-46) e scuotono i padroni di casa che continuano a macinar canestri. L'inerizia del match si inverte, Corato blinda la difesa (ottimi Del Tedesco, Bruni e Perez ma anche Bellato con un paio di stoppate). Tomcic è padrone del pitturato e sigla i punti del pareggio e poi sorpasso coratino (49-47). I padroni di casa sono inarrestabili, Angri sparisce dal campo e Corato ne approfitta per scappar via con Bellato e Tomcic, che cosi come a Brindisi trascina letteralmente i suoi a suon di canestri (alla fine saranno 37 i punti per lui). Sono 7 i suoi punti consecutivi prima della tripla di Sgarlato nel tripudio delPalaLosito (66-51). Angri prova ascuotersi ma Corato chiude ancora una tripla, sempre di Bellato, e va all'ultimo mini intervalloavanti 69-53 con Corato che chiude un quarto da 31-9 di parziale.Ultimo periodo che si apre con la tripla di Vaulet (72-56) e la successiva reazione di Angri con le triple in sequenza di lannicelli eIzzo (72-62). Come nel quarto precedente i coratini si affidano a Tomcic che non delude le attese e segna altri 6 punti. mantenendo il vantaggio in doppia cifra e rispondendo ai tentativi di rimonta campani. La gara è vibrante, nessuno vuole perdere ed Angri prova ad accorciare ma Birra con due pregevoli giocate risponde ai suoi corregionali (84-71). Corato sembra avere la partita in mano sull'88-76 al 39esimo dopo l'ennesimo canestro di un super Tomcic ma improvvisamente Angri trova la tripla di Izzo e due liberi di Granata su un fallo antisportivo a 50 secondi dalla fine facendo gelare il già festante PalaLosito (88-81). Una infrazione di 5 secondi sulla rimessa però di fatto chiude i giochi con gli ospiti che perdono anche palla sul domenica prossima contro Bari.possesso successivo. Corato può dunque esultare e liberare la gioia per una vittoria fondamentale che come detto consegna la salvezza ai neroverdi e permette di vivere con relativa tranquillità le ultime deu gare di regular season a partire da quella diBASKET CORATO ANGRI PALLACANESTRO 88-81CORATO: Del Tedesco, Lomello, Sgarlato 3, Vaulet 9, Allier 12, Barbakadze ne, Bellato 14, Petrovic 2, Birra 11, Tomcic 37, Bruni, Perez, Montiks. All. GattoneANGRI: Izzo 20, Granata 15, Ruggiero 2, Caloia, Carone ne, De Pasquale ne, Falcone ne, lannicelli, Bonanni 8, Taddeo 7, Jelic 13. All. ChiavazzoARBITRI: laia di Brindisi e Di Vittorio di Ruvo di Puglia (BA)PARZIALI: 21-15 38-44 69-53 88-81USCITI PER 5 FALLI: Bonanni