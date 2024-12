Il CUS Bari va ko al fotofinish: torna alla vittoria l'Adriatica Industriale Virtus Corato

Torna alla vittoria l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Ed è un successo pesante, perché ottenuto contro un avversario forte ed agguerrito come il Cus Bari e perché arriva in un momento complicato della stagione dopo per via di un'infermeria sempre affollata. Un successo, quello sul filo di lana per 57-54, che permette ai coratini di restare in scia alla capolista Duma Bari e mantiene inviolata l'imbattibilità del PalaLosito, vero e proprio fortino biancoblu. Corato recupera Liso, assente domenica scorsa per infortunio, ma in avvio la gara non decolla con pochi canestri segnati da entrambe le parti. I baresi di coach Casorelli si fanno però leggermente preferire anche se I coratini sono sempre li.Poche le emozioni in un match intenso e vibrante con le due squadre che al decimo segnano in totale solo 20 punti, con Bari avanti 12-8. Si scuotono i locali nel secondo quarto, entrando ufficialmente nel match. I ragazzi di coach Carnicella alzano I ritmi sia in attacco che in difesa, trovando le giocate vincenti in zona offensiva e cominciando a difendere forte la propria retina. Bari invece prosegue del proprio passo restando agganciata al match e non lasciando scappare i coratini, spinti dai propri encomiabili tifosi sugli spalti. All'intervallo lungo l'Adriatica Industriale ribalta quindi l'inerzia del match chiudendo avanti 30-24.Terza frazione ed equilibrio che continua a regnare sovrano. Si continua a segnare poco da ambo le parti ma la gara è più che mai importante ed intensa. L'importanza della posta in palio si sente ed entrambi i team non riescono a trovare la fuga buona per dare la svolta al match. Sono i cussini però a sfruttare meglio questi minuti di gara chiudendo bene gli attacchi di una Virtus che segna soltanto 10 punti in 10 minuti. Bari invece recupera quasi del tutto il gap di svantaggio chiudendo al 30esimo sotto di un solo possesso, 40-38. Ultimo parziale e leit motiv che resta lo stesso: le difese continuano a prevalere sugli attacchi.L'equilibrio e la tensione restano costanti e l'andamento della gara ricalca i minuti precedenti con le due squadre incollate. Negli ultimi minuti è Corato a provarci con maggiore efficacia per far sua la posta in palio. La tripla da distanza siderale di Liso fa esplodere il PalaLosito e sembra dare la vittoria ai coratini ma Bari non molla e risponde con la stessa moneta. Decisiva la freddezza dei biancoblu di casa ai tiri liberi nei convulsi secondi finali con il Cus che sbaglia l'ultimo tiro e dà via libera alla vittoria ed all'entusiasmo dell'Adriatica Industriale Virtus Corato, che si impone 57-54CORATO: Piccarreta 3, Liso 9, Scaringella F. 12, D'Introno 12, Amendolagine 7, Tarricone 8, Mazzilli 8, Marcone, Maldera, Piarulli, Petrone ne. Coach: Carnicella. Assistant coach: Malerba, Ferrante, Scaringella.CUS BARI: Bellantuono, Pollice, Carnicella, De Astis, Lorusso, Lopane, Carnicella M., Genchi, Capurso, Ravelli, Sacco, De Astis A., Battista, Balakhadze. Coach: Casorelli ARBITRI: Celone di Monopoli (BA) e Di Leo di Trani