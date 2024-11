La Virtus Corato batte il Manfredonia e vola al secondo posto

Non si ferma la corsa dell'Adriatica Industriale Virtus Corato che, dopo la sconfitta all'esordio contro Trani, inanella la quarta vittoria consecutiva. A farne le spese stavolta è la Tucson Manfredonia, arrivata imbattuta al PalaLosito ma costretta ad arrendersi ai coratini, vincitori 80-70 al termine di un match bello e appassionante.È una tripla di D'Introno ad inaugurare il tabellino per i padroni di casa ma la gara è complicata come nelle previsioni della vigilia. Corato è chirurgica dal perimetro con Liso e fa gara di testa mentre gli ospiti provano a restare agganciati al match con i canestri di Ciociola, ispirato in fase realizzativa.Il primo quarto si chiude 27-22 e nel secondo Corato continua a spingere sull'acceleratore. Manfredonia prova a difendere forte dopo le 6 triple subite nei primi 10 minuti ma Corato ha la meglio sfruttando gli errori difensivi degli ospiti. Due canestri di Piarulli inaugurano e chiudono il secondo quarto che termina 43-35 per l'Adriatica Industriale.Terzo quarto ed al rientro dagli spogliatoi il primo canestro è di Mazzilli, che manda per la prima volta il vantaggio coratino in doppia cifra (45-35). I foggiani provano a reagire con Ciociola e capitan Vuovuolo (41 punti in 2 alla fine), ma i padroni di casa non si disuniscono. Sono Mazzilli ed uno scatenato D'Introno (alla fine saranno 22 per lui), a guidare l'attacco coratino. Il PalaLosito apprezza e spinge i biancoblu che chiudono avanti il terzo periodo 61-52.Ultimo quarto in cui Corato ha un passaggio a vuoto in avvio di periodo. Gli ospiti, mai domi e squadra sempre solida e pericolosa, provano ad approfittarne riportandosi a -2 con un parziale di 3- 10 con la tripla di Alvisi ed i liberi di Carmone. La risposta della Virtus però non si fa attendere. I ragazzi di coach Carnicella trovano con Scaringella e 5 punti in fila di Mazzilli i canestri della tranquillità mentre Manfredonia sbaglia alcune importanti scelte offensive. Nel finale due iniziative di D'Introno e i punti di Liso chiudono definitivamente la gara sull'80-70 nel tripudio del PalaLosito con i coratini ora secondi a quota 8 punti alle spalle solo dell'ancora imbattuta Duma Bari.Adriatica Industriale Virtus Corato – Tucson Manfredonia 80 – 70Corato: Piccarreta 4, Liso 19, Scaringella F 6, D'Introno 22, Amendolagine 5, Tarricone 5, Mazzilli 12, Lasorsa, Maldera 3, Piarulli 4, Petrone ne. Coach: Carnicella. Assistant coach: Malerba, Ferrante.Manfredonia: Alvisi 12, Ba Ibrahima, Carmone 7, Ciociola 3, Ciociola F. 22, Grasso 4, Mafrolla ne,Manfredi 1, Totaro 2, Vuovolo (c) 19. Coach: CarboneArbitri: Laveneziana e Palmisani di MonopoliParziali: 27-22 43-35 61-52 80-70