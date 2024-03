L'Adriatica Industriale Virtus Corato sbanca il parquet del Foggia

Importante successo quello ottenuto sabato scorso dall'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato sul campo della Nuova Libertas Foggia. I coratini si sono imposti nettamente 57-76 e cojn questi 2 punti avvicinano ora l'obiettivo primo posto. Basterà vincere sabato prossimo in casa contro Barletta per essere certi della leadership in regular season ed avere sempre il fattore campo a favore nei successivi playoff.Avvio di gara subito veemente per i virtussini che schierano a referto, con la maglia numero 3, il nuovo acquisto Bojang, pivot arrivato a sostituire l'infortunato Resta. I coratini infatti scappano subito via sul 5-10 con 8 punti di uno scatenato Scaringella. Foggia però resta agganciata alla gara in cui si segna poco e coach Carnicella manda in campo il nuovo arrivato Bojang. La Virtus poi confeziona un parzialone di 0-14 grazie ai canestri di Piccarreta e Luigi Scaringella che, assieme ad una tripla di Tarricone, finalizzano l'ottimo lavoro, anche difensivo, della formazione coratina lanciandola nel punteggio sull'8-26. Chiusura di quarto con un pregevole canestro di Vitanostra che suggella i primi ottimi 10 minuti degli ospiti e manda le due squadre al primo miniriposo sul 9-28.Secondo quarto con i foggiani che partono forte e rientrano parzialmente nel match. I ragazzi di Caracozzi confezionano un 8-1 e si riportano sul 17-29. la gara è sempre condotta dai baresi ma Foggia non subisce più come nel primo quarto le giocate avversarie e risponde colpo su colpo. Prova la rimonta la squadra con la Virtus che mantiene però sempre la doppia cifra di vantaggio. A fil di sirena la tripla di Lobasso manda le squadra al riposo con Corato avanti 28-40.Il momento positivo per i locali prosegue col 4-0 in apertura di terzo periodo targato Rinaldi che porta Foggia sotto i 10 punti di svantaggio (32-40). Nel momento più difficile però la capolista tira fuori le unghie e risponde. Bojang segna 2 punti ed avvia il controbreak di 0-8 chiuso da una tripla di Marcone che fa scappare di nuovo gli ospiti (32-48). i coratini non si fermano e continuano a macinare punti e canestri e ad allargare il divario. La tripla di capitan De Palma suggella il massimo vantaggio barese (35-58) prima che il quarto termini sul 37-60.Ultimo periodo in cui i foggiani provano nuovamente a rientrare nel match riuscendovi parzialmente con le giocate di Lobasso e Tricarico (49-65 al 34'). L'Adriatica Industriale però non perde la testa e con i canestri di Lasorsa e DI Noia tiene lontani i padroni di casa e blinda il successo esterno. Il finale è tutto per Bojang che segna gli ultimi 5 punti coratini che significano 57-76 e fan tornare l'Adriatica Industriale al successo esterno dopo il ko contro Trani.NUOVA LIBERTAS FOGGIA-ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 57-76FOGGIA: Carchia, Caracozzi, Lobasso 17, Pedarra 11, Clemente, De Colellis, Di Franco 3, Ferramosca 9, Melluso, Rinaldi 9, Tricarico 8. All. Caracozzi.CORATO: De Palma 3, Piccarreta 10, Scaringella L. 16, Marcone 3, Maldera, Tarricone 3, Lasorsa 5, Vitanostra 2, Di Noia 5, Scaringella 14, Bojang 15. All. CarnicellaARBITRI: Buonasorte di Manfredonia (FG) e Morelli di FoggiaPARZIALI: 9-28 28-40 37-60 57-76NOTE: