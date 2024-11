Adriatica Industriale Virtus Corato, scontro al vertice con Duma

Scontro al vertice per l'Adriatica Industriale Virtus Corato che, nella settima giornata del girone d'andata, ospita la Duma Bari, capolista imbattuta del girone A della DR1.Sfida inedita solo per la categoria: Virtus – Duma rievoca ricordi agrodolci, specialmente per la truppa guidata da coach Carnicella. L'ultima volta che Virtus Corato e Duma Bari si sono incontrate era il 24 aprile 2022: a Bari andava in scena l'ultimo, decisivo, atto del campionato di prima divisione dominato da entrambe.Un testa a testa che vide Duma spuntarla al fotofinish e qualificarsi agli spareggi che la incoronarono poi vincitrice del torneo: smaltita la delusione, nel campionato di Promozione, la Virtus c'arrivò con un anno di ritardo. Ma è proprio sulle tavole del PalaMartino, grazie a quella cocente sconfitta, che si è forgiato l'attuale gruppo virtussino.Nessuna sorpresa: il remake tra Adriatica Industriale Virtus e Duma, con un doppio salto di categoria, testimonia la serietà di due realtà in costante crescita e che hanno dimostrato di meritare questo palcoscenico.Stesso identico discorso valido per una "novità" del roster Virtus:, dopo tre anni di assenza dal basket giocato, si è ripreso la Virtus e l'ha fatto a modo suo."Mi mancava la pallacanestro e non solo. La motivazione principale infatti, che mi ha spinto a tornare sul parquet, è stata proprio la Virtus Corato. La Virtus per me è sempre stata una seconda famiglia, prima ancora di una squadra di basket, che mi ha permesso di trascorrere momenti bellissimi, dentro e fuori dal campo e di conoscere tanti amici, che porterò sempre nel mio cuore."Rientrato in punta di piedi, Gaetano con estrema umiltà ed un magistrale lavoro in palestra, si è ritagliato (nuovamente) il suo spazio in un roster che viaggia a mille all'ora. Proprio come lui."Cerco sempre di essere un tassello fondamentale per i miei compagni di squadra e per la Virtus Corato, a 360 gradi, mettendomi a disposizione in qualsiasi situazione. Seppur in passato abbia giocato in altre squadre ed abbia giocato anche in categorie superiori, io , da sempre , mi son sentito un "virtussino". Pertanto anche questa volta, non mi considero un nuovo acquisto, ma, al contrario, una presenza storica di questa meravigliosa realtà."Adriatica Industriale Virtus – Duma Bari nel segno del numero due: due punti di differenza in classifica, due anni e mezzo di attesa con due categorie di differenza. C'è bisogno di aggiungere altro per presentare questo big- match?"Stiamo lavorando duramente in campo ed in palestra – conclude Amendolagine - aiutandoci l'uno con l'altro, insieme allo staff tecnico stiamo curando ogni minimo dettaglio. Questo ci permette di scendere in campo con la giusta energia mentale, consci delle nostre potenzialità. Duma è una squadra di spessore, composta da giocatori di categoria superiore, ma noi scenderemo in campo con la giusta determinazione, fame ed umiltà che ci hanno contraddistinto fino ad ora".Dirigeranno l'incontro i signori Aldo Procacci di Corato e Antonio Pio Grossi di Bari: palla a due prevista per le ore 19.