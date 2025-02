Adriatica Industriale Virtus Corato, contro Apricena arrivano vittoria e primato

Altra grandissima prova di forza e di maturità dell'Adriatica Industriale Virtus Corato, che batte Apricena al PalaLosito e, complice la sconfitta della Duma Bari a Barletta, torna al comando della classifica di DR1. Una gara complicata per i coratini contro un avversario ostico come Apricena, ma due punti di platino anche in vista della seconda fase playoff che i biancoblu disputeranno al termine della regular season ed in cui porteranno i punti conquistati nelle sfide contro le avversarie dirette.Avvio veemente della Virtus che parte fortissimo con la tripla di Liso e 7 punti consecutivi di un ispirato Luigi Scaringella che costringe subito al timeout coach Marra (12-5). I foggiani rientrano con una faccia diversa dalla mini pausa e si riportano sotto sul 12-10 con Mirando e Graveris. La gara è equilibrata ma sono sempre i padroni di casa a fare l'andatura e gli ospiti che inseguono (16-13). Minuti finali molto intensi con Apricena che sorpassa la Virtus con Pistillo (21-22) e Liso che con una bomba da 3 riporta avanti i baresi facendoli chiudere il quarto in vantaggio sul 24-22.Apertura di secondo quarto a tinte biancoblue con i padroni di casa che allungano fino al 30-23 grazie alle triple di capitan Tarricone e Piccarreta. La partita è godibile ma è sempre l'Adriatica Industriale a condurre il gioco grazie alle triple di Liso ed ancora di Tarricone (38-28). Apricena prova una reazione ma Corato è letteralmente in trance agonistica e segna canestri uno dopo l'altro allungando il divario col passare dei minuti e difendendo forte senza permettere agli ospiti di rispondere (44-31 con il gioco da 3 punti di Francesco Scaringella). Sulle ali dell'entusiasmo e con la spinta del proprio pubblico sugli spalti Corato in chiusura di quarto piazza un nuovo micidiale break chiuso dal canestro di Scaringella sulla sirena che vale il 50-33 con cui si va all'intervallo lungo.Inizio di terzo quarto favorevole ai foggiani che tornano in campo decisi a vender cara la pelle. I coratini invece sono soltanto lontani parenti di quelli belli e reattivi ammirati nel quarto precedente. Possesso dopo possesso Apricena rientra sempre di più e sul 50-40, dopo i canestri di Pistillo e Mirando, costringe coach Carnicella al timeout. La lenta rimonta di Apricena continua senza che Corato riesca a porvi un freno sino a quando, quasi in chiusura di quarto, una tripla di Liso non spezzi l'incantesimo con i foggiani che comunque chiudono il terzo quarto sotto 53-45.Ultimo quarto che inizia con la Virtus che si ritrova anche offensivamente e tiene a distanza di sicurezza i foggiani, sempre però pericolosi e temibili. I fratelli Scaringella provano a spingere avanti la Virtus (59-50), ma Apricena è bravissima a sfruttare un passaggio a vuoto dei coratini a metà quarto e ritornar sotto con D'Annunzio e Mirando (59-57). Il cuore e la voglia di non mollare dei coratini si concretizzano nelle tre triple consecutive di uno strepitoso Tarricone, capitano e anima al servizio della Virtus (18 punti, top scorer), che affossano definitivamente le speranze di successo foggiano e fanno letteralmente esplodere il PalaLosito (68-59). Corato di fatto vince qui la gara ed a nulla serve la tripla finale di D'Annunzio se non a fissare il punteggio finale sul 70-63 per i coratini.CORATO: Piccarreta 7, Scaringella F 7, Mazzilli 6, Liso 14, Amendolagine, Tarricone 18, Maldera, Scaringella L. 14, Piarulli 4, Lasorsa, Petrone ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba – ScaringellaAPRICENA: Pistillo, 13 Mirando 14, Ferrara Ferrara, Carriera 3, D'Uffizi ne, Graveris 9, De Letteriis 6, Pazienza, D'Annunzio 16, Tarantella ne, Kaluderovic 2, Cavallo ne. All. MarraARBITRI: Urso di Ceglie Messapica (BR) e Fioretti di Brindisi