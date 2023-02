Il punto sul settore giovanile del Basket Corato targato Tinta Unita

Oltre alle squadre seniores, al minibasket ed al baskin c'è un'altra costola della galassia Basket Corato di cui vi dobbiamo dar conto. Peraltro una costola importante, quasi fondamentale per la vita di ogni società: il settore giovanile, sponsorizzato Tinta Unita.Il cosiddetto vivaio da cui nascono i campioni del domani, in cui si formano i giocatori che un giorno rappresenteranno ed esporteranno, con la propria maglia o con quella di altre squadre, il nome della città di Corato in tutti i palazzetti d'Italia e si spera non solo. Numeri in costante crescita quelli del settore giovanile Basket Corato, con squadre in varie categorie, dai più grandi ai più piccoli. Ecco qui di seguito una panoramica dell'andamento dei nostri campionati.Cominciamo la nostra carrellata con la formazione under 19 d'eccellenza, guidata da coach Giovanni Putignano e da Antonio Malerba e serbatoio della prima squadra in cui già giocano alcuni di questi atleti come Del Tedesco e Sgarlato. I ragazzi si sono ben disimpegnati nel loro campionato denominato PLATINO arrivando secondi con 16 punti (8 vittorie e 2 sconfitte), dietro la Dinamo Brindisi che ha chiuso la fase a punteggio pieno. Ora per i coratini ci sarà una seconda fase ad orologio con altre 5 partite secche da disputare, al termine della quale verranno decretati i nuovi campioni regionali.Nel girone B del campionato under 17 Silver i nostri ragazzi, ben diretti da coach Antonio Malerba, al termine della regular season si sono classificati al secondo posto, dietro Barletta, peraltro battuta nel match di andata al PalaLosito. 22 i punti in classifica dei coratini, che si sono ben disimpegnati contro avversari agguerriti ed hanno mostrato anche una buona pallacanestro ed una buona coesione di squadra. Formazione molto futuribile quella under 17, con ampi margini di crescita e miglioramento e tanta voglia di imparare e confrontarsi con avversari importanti.Nel campionato under 15 d'eccellenza, quando mancano ancora alcune giornate al termine del girone unico di qualificazione, i nostri ragazzi, guidati da coach Riccardo Lerro, non sono nelle posizioni di vertice del torneo, avendo fin qui ottenuto 4 vittorie. Questo però niente toglie alla loro bravura, visto che si sono dovuti confrontare con corazzate come Angiulli Bari, Lecce, Francavilla e Brindisi, da sempre realtà con grandi settori giovanili all'avanguardia. Nonostante questo i nostri si sono ben disimpegnati impegnandosi al massimo e rendendo spesso la vita dura agli avversari. Un anno di apprendistato e formazione per ragazzi che sicuramente cresceranno anche grazie a questo campionato per essere protagonisti in futuro.Nel campionato under 13 abbiamo ben due formazioni iscritte, rispettivamente Basket Corato A e Basket Corato B, allenate da coach Riccardo Lerro e da coach Antonio Malerba. Le due squadre di piccoli atleti, dopo un primo girone di qualificazione in cui erano nello stesso gruppo, sono entrambe passate alla seconda fase. Essendo questo campionato ispirato alla NBA le due squadre sono poi finiti in due gironi diversi. Il Basket Corato A nella LEGA12 EASTERN CONFERENCE girone B con la denominazione CHICAGO BULLS mentre il Basket Corato B nella LEGA11 EASTERN CONFERENCE girone C con la denominazione Toronto Raptors. Prime partite ufficiali per i nostri giovanissimi atleti e tanta voglia di far bene ma anche divertirsi e giocare come deve essere alla loro età.