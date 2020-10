Il Rugby Corato riparte anche con l'Under 14

La Corgom ASD Rugby Corato è tornata ad incontrare nuovamente i suoi atleti più giovani nel meeting tenutosi giovedì 22 Settembre presso la Club House della squadra in Via Duomo 50.Dopo il congelamento delle attività causa pandemia Covid e la conseguente impossibilità di allenarsi hanno portato la società biancoverde ad aspettare il momento giusto per far ritrovare, in piena sicurezza e distanza, i suoi atleti più piccoli.Clima di festa nonostante le precauzioni: i piccoli under14, che sotto la guida degli allenatori Damiano De Chirico e Gabriele Stringari avevano trovato nel Rugby la loro passione, si sono ritrovati insieme per celebrare l'unione e l'amicizia nati dallo sport.Le parole di mister De Chirico esprimono orgoglio per il movimento ovale coratino anche tra i più piccoli: «Nell'ultimo allenamento prima dell'interruzione delle attività si contavano più di trenta ragazzi, uniti dalla passione per il nostro sport, dopo l'interruzione di marzo era necessario che anche loro tornassero a vedersi. L'occasione è nata per consolidare quanto fatto finora, per cementare ancor più i legami che i piccoli atleti hanno costruito intorno alla palla ovale».L'evento è stato organizzato dal responsabile del settore giovanile, Luigi Bove, e all'allestimento dei preparativi hanno coadiuvato anche gli atleti senior in un esempio di solidarietà e famiglia: le incertezze e i timori degli ultimi mesi trovano nei legami saldati attraverso lo sport un argine alla burrascosità degli eventi con la certezza che fuori e dentro il campo nessuno sarà mai solo.