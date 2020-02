Rugby Corato, grandi passi avanti per le sezioni giovanili

Vittoria per l'under18, triangolare per cinque lupetti dell'under14

Domenica d'intenso fervore per le giovanili della Corgom ASD Rugby Corato: la sezione under18 e under14 sono state impegnate, lo scorso 16 febbraio, in trasferta la prima contro i pari età degli Arechi Rugby nel campionato di categoria, sezione "Puglia-Campania", la seconda in una sfida "triangolare" organizzata dai Panthers Rugby Team presso il campo "Green Village" di Modugno.

I giovani under18 tornano a casa con il punteggio di 40-0 (7 a 0 mete), consapevoli di aver arrestato l'impeto dei ben più esperti avversari e di aver giocato un'ottima partita. Nonostante la superiore esperienza degli avversari il gioco biancoverde è in continua evoluzione.Grande banco di prova e saggio delle proprie forze è stato il triangolare organizzato dai Panthers Rugby Team Modugno al quale hanno partecipato anche le squadre dell'Amatori Monopoli e del Tigri Rugby Bari.Cinque giovani lupetti: Luca Bove, Aldo di Terlizzi, Giuseppe Falco, Gabriele Leuci, Matteo Malcangi, sotto la guida di Damiano de Chirico, Edoardo Marchese e Gabriele Stringari, hanno partecipato a questo primo di quattro raggruppamenti organizzati dal Modugno vestendo proprio la divisa dei Panthers.L'occasione, a detta di coach de Chirico è irripetibile: «Attraverso l'organizzazione di questi quattro raggruppamenti abbiamo la possibilità di confrontare il nostro lavoro con altre squadre, di testare la preparazione dei nostri piccoli atleti, di integrarli in un panorama sportivo più ampio permettendo comunicazione e condivisione di esperienze nonchè di divertirsi ed imparare dai propri coetanei, è senza dubbio una tappa fondamentale nel percorso verso l'iscrizione di una squadra under14 per il prossimo campionato»