Adriatica Industriale Virtus Corato
Adriatica Industriale Virtus Corato
Basket

Importante successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato

Batte la Libertas Foggia 56-71 in un match sempre comandato dall'inizio alla fine

Corato - lunedì 9 marzo 2026 15.25 Comunicato Stampa
Successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che con una prova positiva batte la Libertas Foggia 56-71 in un match sempre comandato dall'inizio alla fine e torna a far punti in classifica dopo lo stop di domenica scorsa contro Barletta. Partenza subito di stampo coratino con le triple di Liso ed Amendolagine a mettere in chiaro le intenzioni degli ospiti. Foggia prova a reagire ma la Virtus con Amendolagine e D'Avanzo continua a fare gara di testa.

Livini riavvicina i suoi sul 10-11 ma Bavaro e la tripla di Scaringella non permettono l'aggancio o il sorpasso locale ma anzi rimandano in fuga Corato che chiude avanti il primo quarto 14-19, con 4 punti foggiani nel finale di tempo che mitigano il distacco. Il buon momento dei locali continua ad inizio secondo quarto con altri 4 punti in fila dei dauni che tornano pericolosamente in gara (18-19). anche in questo caso Corato non si fa superare con Capasso prima ed Amendolagine poi. Livini però trova la tripla del 23 pari, a cui però i virtussini replicano con 5 punti consecutivi di Mazzilli ed un canestro del solito Amendolagine per il break del 7-0 barese che respinge le velleità foggiane di dare una sterzata favorevole al match.

Chiusura di quarto con 4 punti consecutivi del virtussino Casalini, anche in terra foggiana top scorer dei suoi, che manda all'intervallo le squadre sul punteggio di 25-34 per la Virtus Corato. Terzo quarto in cui Corato, dopo un avvio in equilibrio, mette la frecia ed imprime l'accelerata decisiva alla gara. Il break di 3-12 firmato Mazzilli, Allegretti, Liso e Casalini è quello che porta i coratini a 20 punti di vantaggio e di fatto decide l'esito del match (30-50).

Nei successivi minuti del quarto i foggiani provano a rientrare ma i baresi rispondono colpo su colpo e con Scaringella chiudono il quarto avanti 38-58, ipotecando di fatto i due punti finali. Ultimo quarto in cui i coratini controllano agevolmente il match senza mai dare la possibilità di rientrare ai foggiani. I coratini gestiscono la gara allungano fino al +24 con la tripla di Bavaro prima di permettere un mini rientro ospite nei minuti finali che però non cambia l'esito finale del match.

Corato vince 56-71 e torna a correre in classifica a 2 gare dalla fine della regular season.
LIBERTAS FOGGIA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 56 – 71 FOGGIA: Bonetti 8, Morelli 4, Livini 7, Ferramosca 2, Tarantino, Livini M. 9, Di Franco 4, De Lallo 13, Olivieri 2, Morelli M. 5, Pileo 2, Lombardi. All. Morelli
CORATO: Allegretti 4, Scaringella 7, Mazzilli 7, Liso 6, D'Introno 6, Amendolagine 11, Casalini 13, Maldera 1, Capasso 3, Bavaro 8, Piarulli, D'Avanzo 5. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba ARBITRI: Francavilla di Barletta e Lombardi di Cagnano Varano (FG)
PARZIALI: 14-19 25-34 38-58 56-71
  • Basket Corato
L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
9 marzo 2026 L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”
9 marzo 2026 A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”
Altri contenuti a tema
La Fas Basket Corato cerca l'impresa sul parquet di Reggio Calabria La Fas Basket Corato cerca l'impresa sul parquet di Reggio Calabria In programma questa sera alle ore 20,30
Virtus, al PalaRusso di Foggia per riprendere la corsa play-off Virtus, al PalaRusso di Foggia per riprendere la corsa play-off I biancoblu di coach Coach Carnicella torneranno in campo sabato 7 marzo
Virtus, è il momento della verità: al PalaLosito arriva Barletta Virtus, è il momento della verità: al PalaLosito arriva Barletta L’Adriatica Industriale Virtus Corato arriva al big match di sabato sulle ali di un entusiasmo costruito nei finali al cardiopalma
Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue L’Adriatica Industriale Virtus Corato mette a segno un colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di
NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata Virtus NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata Virtus Domenica 15 febbraio, gli Ambrico boys sfideranno la Rossotono New Virtus Mesagne
L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera Corato liquida l'ostacolo Matera imponendosi con 50-85
La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta La Clean up batte con il risultato di 72-69
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante Sabato 31 gennaio alle ore 18:30 i biancoblue di coach Felice Carnicella faranno visita alla Pielle Matera al PalaSassi
Cuore di Donna, terza edizione da record
9 marzo 2026 Cuore di Donna, terza edizione da record
Corato 2-2 Borgorosso Molfetta: neroverdi adesso in zona playout
8 marzo 2026 Corato 2-2 Borgorosso Molfetta: neroverdi adesso in zona playout
Giornata internazionale della donna: l’8 marzo tra impegno e coscienza
8 marzo 2026 Giornata internazionale della donna: l’8 marzo tra impegno e coscienza
Tratto ferroviario Andria Sud-Bari Centrale: Corato unica fermata intermedia
8 marzo 2026 Tratto ferroviario Andria Sud-Bari Centrale: Corato unica fermata intermedia
Articolo 49 sceglie di sostenere Corrado De Benedittis alle amministrative
7 marzo 2026 Articolo 49 sceglie di sostenere Corrado De Benedittis alle amministrative
Corato-B.Molfetta, Como: «Siamo vivi, e attualmente salvi. Tifosi, aiutateci»
7 marzo 2026 Corato-B.Molfetta, Como: «Siamo vivi, e attualmente salvi. Tifosi, aiutateci»
Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis
7 marzo 2026 Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis
“Rete Civica Solidale”: il nuovo progetto nazionale presentato da DemoS
7 marzo 2026 “Rete Civica Solidale”: il nuovo progetto nazionale presentato da DemoS
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.