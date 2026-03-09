Importante successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato

Successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che con una prova positiva batte la Libertas Foggia 56-71 in un match sempre comandato dall'inizio alla fine e torna a far punti in classifica dopo lo stop di domenica scorsa contro Barletta. Partenza subito di stampo coratino con le triple di Liso ed Amendolagine a mettere in chiaro le intenzioni degli ospiti. Foggia prova a reagire ma la Virtus con Amendolagine e D'Avanzo continua a fare gara di testa.Livini riavvicina i suoi sul 10-11 ma Bavaro e la tripla di Scaringella non permettono l'aggancio o il sorpasso locale ma anzi rimandano in fuga Corato che chiude avanti il primo quarto 14-19, con 4 punti foggiani nel finale di tempo che mitigano il distacco. Il buon momento dei locali continua ad inizio secondo quarto con altri 4 punti in fila dei dauni che tornano pericolosamente in gara (18-19). anche in questo caso Corato non si fa superare con Capasso prima ed Amendolagine poi. Livini però trova la tripla del 23 pari, a cui però i virtussini replicano con 5 punti consecutivi di Mazzilli ed un canestro del solito Amendolagine per il break del 7-0 barese che respinge le velleità foggiane di dare una sterzata favorevole al match.Chiusura di quarto con 4 punti consecutivi del virtussino Casalini, anche in terra foggiana top scorer dei suoi, che manda all'intervallo le squadre sul punteggio di 25-34 per la Virtus Corato. Terzo quarto in cui Corato, dopo un avvio in equilibrio, mette la frecia ed imprime l'accelerata decisiva alla gara. Il break di 3-12 firmato Mazzilli, Allegretti, Liso e Casalini è quello che porta i coratini a 20 punti di vantaggio e di fatto decide l'esito del match (30-50).Nei successivi minuti del quarto i foggiani provano a rientrare ma i baresi rispondono colpo su colpo e con Scaringella chiudono il quarto avanti 38-58, ipotecando di fatto i due punti finali. Ultimo quarto in cui i coratini controllano agevolmente il match senza mai dare la possibilità di rientrare ai foggiani. I coratini gestiscono la gara allungano fino al +24 con la tripla di Bavaro prima di permettere un mini rientro ospite nei minuti finali che però non cambia l'esito finale del match.Corato vince 56-71 e torna a correre in classifica a 2 gare dalla fine della regular season.LIBERTAS FOGGIA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 56 – 71 FOGGIA: Bonetti 8, Morelli 4, Livini 7, Ferramosca 2, Tarantino, Livini M. 9, Di Franco 4, De Lallo 13, Olivieri 2, Morelli M. 5, Pileo 2, Lombardi. All. MorelliCORATO: Allegretti 4, Scaringella 7, Mazzilli 7, Liso 6, D'Introno 6, Amendolagine 11, Casalini 13, Maldera 1, Capasso 3, Bavaro 8, Piarulli, D'Avanzo 5. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba ARBITRI: Francavilla di Barletta e Lombardi di Cagnano Varano (FG)PARZIALI: 14-19 25-34 38-58 56-71