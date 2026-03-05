Virtus, al PalaRusso di Foggia per riprendere la corsa play-off

Archiviata la sconfitta casalinga contro la Cestistica Barletta, l'Adriatica Industriale Virtus Corato è pronta a rimettersi in marcia per consolidare il miglior piazzamento possibile in ottica play-off. I biancoblu di coach Coach Carnicella torneranno in campo sabato 7 marzo al PalaRusso di Foggia contro la Libertas Foggia, formazione già affrontata e superata nettamente nel match d'andata (91- 56). Un risultato che, tuttavia, non può e non deve trarre in inganno: in quella circostanza i dauni si presentarono con assenze pesanti, elemento che rende la sfida in terra foggiana tutt'altro che scontata.A fare il punto della situazione in casa celeste è il playmaker Domenico Maldera, figura storica dello spogliatoio virtussino, che analizza con lucidità la prova contro Barletta, soffermandosi sugli aspetti da cui ripartire dopo una gara rimasta in equilibrio ma decisa nei momenti chiave dagli ospiti. "È stata una gara combattuta, dove la squadra ha messo energia, intensità e voglia di lottare sin dai primi minuti. Nei possessi decisivi gli ospiti sono stati più cinici mentre noi abbiamo pagato qualche scelta affrettata e un po' di frenesia dettata dal fatto di voler recuperare subito il gap. Resta comunque la prova di carattere della squadra, che non ha mai mollato. Da qui dobbiamo ripartire: lavorare sui dettagli, sulla gestione dei minuti finali e sulla capacità di restare solidi nei momenti clou della partita."Lo sguardo si sposta poi sul lavoro settimanale e sull'impatto dei nuovi innesti, che hanno allungato le rotazioni aumentando competitività e qualità durante gli allenamenti, con ricadute evidenti anche in partita. "In allenamento si è alzata l'intensità: le rotazioni più lunghe permettono di lavorare con più qualità, mantenere ritmi alti più a lungo e creare una competizione interna sana.Ogni giocatore sa di doversi guadagnare spazio e questo porta maggiore concentrazione, attenzione ai dettagli e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Ovviamente serve ancora tempo per trovare i giusti equilibri e amalgamare al meglio i nuovi arrivi con il gruppo, ma la strada è quella giusta. La crescita passa anche da qui: alzare il livello interno per alzare il rendimento collettivo."Infine, l'attenzione si concentra sulla trasferta di Foggia, campo che rievoca ricordi positivi nell'anno della Promozione ma che richiederà una Virtus solida, compatta e pronta a imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute. "Sabato la chiave sarà la maturità e compattezza di squadra. Se riusciremo a restare uniti nei momenti chiave e a imporre il nostro ritmo, avremo buone possibilità di tornare a casa con un risultato positivo." Dirigeranno l'incontro i signori Francavilla Pierluigi di Barletta e Lombardi Giuseppe di Cagnano Varano con palla a due prevista per le ore 19:00.