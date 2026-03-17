Adriatica Industriale Virtus Corato, secondo stop casalingo consecutivo

Secondo stop casalingo consecutivo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che in una partita dalle mille emozioni e dai mille volti, perde contro la Fortitudo Apricena 59-64. Gara strana quella giocata sabato sera al PalaLosito, ultima casalinga di questo campionato prima dei playoff, che i coratini hanno vinto e perso più volte, venendo meno nel momento decisivo della gara. Avvio che, nonostante il primo canestro sia di Allegretti su tiro libero, vede i foggiani farsi preferire. Apricena ribalta infatti subito il parziale e si prende testa ed inerzia della gara sin dai primissimi minuti, con i coratini, senza D'Introno uscito in avvio di match per infortunio, sempre ad inseguire ma mai in grado di tornare in vantaggio. Gli ospiti giocano bene e trovano tiri pesanti ed efficaci che danno il la alla prima fuga del match (6-13).La Virtus però non ci sta e con Liso torna a farsi pericolosa e minacciosa (10-13). Apricena però tiene bene e riallunga con un parziale di 7-0 gelando il PalaLosito. Il finale di quarto è però tutto virtussino. I baresi con Scaringella e Maldera restituiscono quasi interamente il parziale e chiudono in svantaggio 16-20 i primi 10 minuti. Il secondo quarto vede un deciso cambio di rotta nell'inerzia della gara. I virtussini scendono in campo trasformati e giocano un basket di alta intensità sia in attacco che in difesa. L'attacco foggiano non riesce a pungere come nel primo quarto e Corato col passare dei minuti trova un break sempre più importante.Le giocate coratine invece trovano sempre il fondo della retina ed i vari D'Avanzo, Maldera, Mazzilli, Liso e Casalini ne approfittano per far letteralmente volare la Virtus, trascinata anche dal calore dei suoi tifosi. Il parziale di 19-0 come detto ribalta la gara, con Apricena che trova i suoi due unici punti del quarto con Mecci dopo oltre 9 minuti di gara prima del canestro finale ancora di Casalini che manda le squadre all'intervallo sul 37-22. Al rientro dagli spogliatoi la gara inizialmente segue lo stesso canovaccio del quarto precedente, anche se l'attacco di Apricena riprende a funzionare. La Virtus però è brava in avvio a gestire ritmi e punteggio, pur con i foggiani che recuperano qualche punto (38-29 al 14esimo). Con il passare dei minuti la rimonta degli ospiti si fa via via più concreta e pericolosa e la partita torna ad essere in bilico, pur sempre con Corato al comando.Mecci, Carriera e De Letteriis trovano canestri importanti e i foggiani si riportano a soltanto un possesso di distanzo (40-38). Cinque punti consecutivi di un ottimo D'Avanzo, ridanno ossigeno ad una Virtus che però in chiusura di quarto subisce la tripla di Carriera (45-41 dopo 30 minuti). Ultimo quarto con Liso che suona la carica per i suoi con altri 5 punti di fila ma Apricena resta nel match e con un controbreak di 7-0 chiuso da una bomba di Carriera trova la parità a quota 50 in un match diventato di colpo equilibratissimo. I coratini reagiscono con Maldera, Scaringella e Casalini, respingendo il tentativo di sorpasso ospite (56-51).La gara però resta viva, Apricena deve vincere per inseguire in playoff e risponde a sua volta con i soliti Mecci e Carriera che riportano avanti i dauni dopo oltre 2 quarti (56-57). Casalini riporta avanti Corato ma Apricena ancora con la tripla di Carriera sigla il definitivo sorpasso con i successivi liberi finali di De Letteriis a certificare la vittoria degli ospiti per 59-64, che con questi 2 punti continuano ad inseguire il loro sogno playoff. Doccia gelata per la Virtus, chiamata però a ripartire subito in vista big match della prossima settimana in trasferta contro la capolista EuroBasket Foggia, match che chiuderà la regular season.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - FORTITUDO APRICENA 59 – 64 CORATO: Allegretti 1, Scaringella 7, Mazzilli 3, Liso 9, D'Introno, Amendolagine, Eremita 2, Bavaro 1, Maldera 7, Casalini 18, Piarulli, D'Avanzo 11. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaAPRICENA: Mecci 16, Ferrara Ferrara, Ferrara Ferrara, A., Carriera 25, Tarantella, Di Lella ne, De Letteriis 18, Cavallo, Di Santo 2, D'Uffizi 3. All. GiulianiARBITRI: Russo e Narracci di Mola di Bari (BA)PARZIALI: 16-20 37-22 45-41 59-64