Virtus, è il momento della verità: al PalaLosito arriva Barletta

Certe vittorie non portano solo due punti. Portano consapevolezza, fiducia, identità. L'Adriatica Industriale Virtus Corato arriva al big match di sabato (ore 19:00) sulle ali di un entusiasmo costruito nei finali al cardiopalma. Prima Molfetta, poi Matera: due successi maturati negli ultimi possessi, con freddezza e carattere, che hanno certificato il momento positivo dei virtussini e, semmai ce ne fosse bisogno, la presenza di un cuore grande così.Un filotto che è valso il ritorno al secondo posto e che racconta di una squadra cresciuta mentalmente, oltre che tecnicamente. Al PalaLosito l'avversario di turno sarà la Cestistica Barletta, quinta forza del campionato con 20 punti ma formazione dal potenziale altissimo. Un roster profondo, impreziosito dall'arrivo della guardia coratina Aldo Gatta, innesto di categoria superiore chiamato ad alimentare le bocche di fuoco Murolo e Mirando. All'andata si imposero i biancorossi per 80-73, al termine di una gara scialba per la Virtus.Il percorso di crescita dei biancoblù passa però dal lavoro quotidiano, come sottolineato da Andrea Allegretti, tra i simboli di questo momento. "Da qualche mese abbiamo avuto un cambio di atteggiamento, molta positività e voglia in allenamento e di conseguenza nelle partite. Stiamo maturando sempre di più e con l'inserimento dei nuovi innesti possiamo confermare ciò. Ora lavoriamo per essere pronti nella parte finale della stagione e ci stiamo avvicinando passo dopo passo al nostro massimo potenziale." Protagonista dei finali contro Molfetta e Matera, il numero 29 virtussino ha dimostrato personalità nei momenti più delicati, ma sposta l'attenzione sull'obiettivo collettivo: "Nei finali di partita l'unico pensiero che ho è vincere, che sia per un mio tiro o per un tiro di qualsiasi altro compagno, questa voglia mi trasmette tanta sicurezza e cattiveria agonistica che mi aiutano a non sentire troppa pressione e avere più sicurezza in me stesso."Contro Barletta servirà energia per tutti i 40 minuti. Una sfida fisica, intensa, sentita, come conferma lo stesso Allegretti: "Sarà una partita molto fisica e sentita. I nostri rinforzi aiutano ad aumentare le rotazioni e di conseguenza massima energia in tutti i 40 minuti. Il pubblico è una parte fondamentale per noi, con il loro tifo aumenta la voglia di recuperare un pallone, di segnare ogni tiro e sabato per vincere saranno fondamentali." Il PalaLosito è pronto a colorarsi di biancoblù. La Virtus vuole continuare a correre. Dirigeranno l'incontro i signori Loglisci Giovanni di Gravina in Puglia e Lorusso Michele di Altamura con palla a due prevista per le ore 19:00