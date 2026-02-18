Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue

L'Adriatica Industriale Virtus Corato mette a segno un colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Julian Casalini, ala-pivot argentina classe 2003, che vestirà la canotta numero 11 biancoblue. Un innesto di qualità e personalità, il primo atleta straniero nella storia del club, a testimonianza della volontà della società di continuare a crescere e competere ai massimi livelli regionali. Nativo di Bahía Blanca, città simbolo del basket argentino per aver dato i natali a un campione come Manu Ginóbili, Casalini porta con sé atletismo, intensità e duttilità.Nel panorama italiano si è messo in evidenza nelle fila dell'Ascoli Basket, dove ha fatto registrare 16,5 punti di media in Serie C Silver, confermandosi terminale offensivo affidabile e giocatore capace di incidere nei momenti chiave. Successivamente, nelle fila della Bartoli Mechanics Fossombrone, ha proseguito il proprio percorso in Serie C Unica, chiudendo la stagione con 11,2 punti di media e confermando solidità e continuità."È un grande onore essere il primo straniero della Virtus. È una responsabilità importante, ma è proprio questo che mi motiva di più", le prime parole di Casalini, attualmente in viaggio dall'Argentina dopo aver concluso la stagione sportiva in patria. "Ho scelto la Virtus perché ho percepito un progetto ambizioso e un gruppo unito, con grande voglia di raggiungere l'obiettivo. L'ambiente mi è sembrato subito familiare e ricco di passione. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra a lottare per il campionato". Giocatore capace di ricoprire più ruoli sul perimetro e vicino a canestro, Casalini è riconosciuto per energia, intensità difensiva e capacità di dare ritmo alla squadra, qualità che si sposano perfettamente con l'identità tecnica del roster biancoblue."In questi anni in Italia ho imparato quanto il campionato sia competitivo e tattico. Credo di poter portare energia, intensità e duttilità, adattandomi alle esigenze del gruppo. Mi piace correre, aiutare i compagni e mettermi al servizio della squadra. A livello personale voglio continuare a crescere e migliorare ogni giorno". La società ringrazia Di Biaso Agency per la professionalità e la collaborazione che hanno reso possibile il buon esito dell'operazione. La Virtus amplia inoltre il proprio organico con l'inserimento, in doppio tesseramento dal Basket Corato (a cui vanno ancora i ringraziamenti), di due giovani esterni promettenti come Marco Capasso e Antonio Bavaro, già scesi in campo con la maglia biancoblue nelle ultime uscite.Un percorso che segue quello dell'ala Francesco D'Avanzo, con l'obiettivo di favorire la crescita di giocatori promettenti e offrire loro spazio all'interno delle rotazioni di coach Carnicella. La Virtus è pronta ad accogliere Julian e a scrivere insieme un nuovo capitolo della stagione. E della propria storia.