La Fas Basket Corato cerca l'impresa sul parquet di Reggio Calabria

In programma questa sera alle ore 20,30

Corato - giovedì 5 marzo 2026 11.00
Trasferta impegnativa quella che apre la 23esima giornata del campionato di serie B Interregionale. La Fas Basket Corato, insolitamente di giovedi sera a causa dell'indisponibilità nel weekend del Palasport reggino, rende visita alla Viola Reggio Calabria, in quello che è da molti visto come un match dall'esito già scritto, a favore dei calabresi.

La Viola infatti ha perso domenica scorsa a Milazzo dopo ben 10 vittorie consecutive che l'hanno riportata in testa alla classifica dopo un avvio di torneo non proprio esaltante. Basti pensare che nella gara di andata le due squadre erano quasi appaiate in classfica. Poi i calabresi hanno preso il volo, complice anche un roster che è stato sistemato e potenziato. Ai già presenti Clark, Maresca, Marini, Fernandez, Zampa, Fiusco e Laquintana, sono stati aggiunti il totem Laganà e Marangon. Una squadra potenzialmente senza punti deboli quella allenata da coach Giulio Cadeo, che qui a Corato ricordano bene cosi come Marini, altro ex che ha vestito la canotta neroverde.

Ma stiamo pur sempre parlando di basket, uno sport in cui non va mai dato niente per scontato, soprattutto questi match. La palla è rotonda ed ogni gara va giocata prima di vincerla. Certo per i coratini sarebbe una impresa storica violare il parquet della capolista ma capitan Basile e compagni hanno tutta l'intenzione di provarci per dare una sterzata ad una stagione che nella sua parte finale si prospetta incandescente, con la lotta per agguantare i playoff sempre più serrata. Vincere, per coach Marco Verile e i suoi, sarebbe una super iniezione di fiducia, un messaggio alle dirette rivali che Corato è più viva che mai e porterebbe a 3 la striscia di successi consecutivi.

Il pronostico è però tutto dalla parte dei calabresi, che già all'andata si imposero a Corato contro una squadra non al completo, che diede battaglia per quasi 3 quarti prima di arrendersi. Ma questa è un'altra storia, tutta da scrivere e da vivere, una storia che Corato vuole provare a trasformare in una favola con il lieto fine compreso. Ci sarà da soffrire, ma questa Corato è capace di tutto in qualsiasi momento.

Arbitrerannoquesto match, in programma giovedi alle ore 20,30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, i signori Barbagallo di Acireale (CT) e Catalano di Pedara (CT) Diretta del match, a partire dalle ore 20,30 circa, sul canale ufficiale youtube della società reggina, Pallacanestro Viola.
