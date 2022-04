La sconfitta incassata dai rivali della Virtus Molfetta mercoledì sera al PalaPinto di Mola (83-77) ha prolungato una delle due serie di semifinale, che si chiuderà perciò con la terza e decisiva sfida. L'Adriatica Industriale Corato, al contrario, farà di tutto per evitare gara3: giovedì sera, alle 20:30, sul parquet del PalaCarrassi toccherà piegare ancora una volta la tenace Adria Bari per assicurarsi l'accesso alla finalissima per la B e tirare il fiato mentre gli avversari "predestinati" andranno a rischiare il tutto per tutto sulle tavole del PalaPoli.Rodriguez, Bustos e Meistas sono i principali terminali offensivi dei biancorossi di coach Cazzorla: limitarli rappresenterebbe un ottimo viatico e i vari Chiriatti, Idiaru e Tomasello ne sono perfettamente consapevoli. Corato chiede fantasia e concretezza agli stranieri Ouandie e Lutterman e confida nella saggezza del tandem Stella-Crovace per mantenere i nervi saldi. Bari, forte del fattore campo, proverà ad alzare i ritmi mentre i neroverdi preferiranno eseguire i giochi e far valere la maggiore capacità di lettura degli elementi più esperti. Chiudere 2-0 sarebbe un toccasana in vista delle partite che varranno un'intera stagione.