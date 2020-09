La Corgom A.S.D. Rugby Corato torna in campo per gli allenamenti

Calcio d'inizio: la Corgom A.S.D. Rugby Corato torna in campo questa settimana con l'avvio della preparazione atletica dei ragazzi under 18 in vista della stagione agonistica 2020/2021.In attesa del completamento dei lavori del campo sportivo comunale la Corgom A.S.D. Rugby Corato, con abile soluzione del presidente Giuseppe Caldarola e del responsabile del settore giovanile Luigi Bove, ha trovato spazio nella struttura Sporting Club Serrone, che da lunedì ospita la squadra per gli allenamenti.Dopo mesi di inattività a causa dell'emergenza sanitaria l'obiettivo è quello di ripristinare la condizione fisica dei giocatori afferma l'allenatore Roberto Strippoli: «Il lavoro che stiamo effettuando si fonda sulla corsa, sullo scatto e la resistenza allo sforzo anaerobico, nonché su un richiamo all'ipertrofia muscolare a livello individuale; è fondamentale la ripresa delle attività, ma nel rispetto delle norme vigenti per contenere il contagio da Covid 19 e l'obbiettivo ultimo è arrivare a novembre pronti per il campionato pugliese».il presidente Giuseppe Caldarola esprime grande soddisfazione per la ripresa delle attività: «Iniziare la preparazione atletica con largo anticipo rispetto alla data di avvio del campionato è fondamentale per garantire un riadattamento degli atleti ai ritmi di un campionato che, quest'anno, si preannuncia estremamente competitivo».La squadra si allena il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30 ed è a completa disposizione per chiunque sia interessato a conoscere lo sport e a partecipare in piena sicurezza agli allenamenti.