La Fas Basket Corato vince contro il Taranto

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Fas Basket Corato che supera l'ostacolo Taranto e si porta a quota 4 in classifica. 65-94 il finale di un match che ha visto I tarantini, in gara per 3 quarti, alzare bandiera bianca nell'ultimo parziale di fronte ad un Corato mortifero dai 6,75. I neroverdi negli ultimi 10 minuti hanno scavato il break decisivo e piegato la resistenza dei locali, che non meritano assolutamente l'ultimo posto in classifica per quanto espresso in campo.Sul parquet di Castellaneta si parte con Corato che prende subito il comando delle operazioni. Nonkovic e Jelic lanciano I baresi al primo vero break della gara (3-12). Ci prova Giovara a tenere I suoi a galla ma I baresi sono chirurgici e non mollano la presa (7-19). Finale di quarto in cui gli jonici riducono il gap prima che il canestro di Ouattara mandI Corato al decimo sul 15-24.Secondo quarto che si apre con la tripla di Cabodevilla per I coratini. Taranto non ci sta e resta in scia sino al 21-29 quando gli ospiti sull'asse Cabodevilla (6 punti consecutivi per lui) e Lomello scappano via sul 21-38. La fuga viene però stoppata da Giovara ed Amorelli che ribaltano l'inerzia della gara portando il parziale sul 30-40 prima che il canestro di Petrovic non sigli il 30-42, punteggio con cui si chiude il secondo quarto.Terzo quarto che vede I rossoblu rientrare in campo decisi a rimontare con I coratini che invece tentano di consolidare il vantaggio acquisito nei primi 20 minuti. Pesa sul match il break in apertura di gara visto che il parziale è equilibrato in questo quarto. Nonkovic Zustovich e Mariani da una parte, Bitetti, Amorelli e capitan Salerno dall'altra segnano canestri importanti (38-51). I ragazzi di coach Orlando provano a rientrare in gara con Corato che rispedisce al mittente tutti I tentativi locali con capitan Mariani in grande spolvero. In chiusura di quarto I tarantini riescono ad avvicinarsi sino al 53-62 sfruttando I tanti liberi ricevuti.Ultimo quarto che comincia con I rossoblu che arrivano fino al -6 con la tripla di Giovara (58-64) e riaprono la gara. I neroverdi però, in maglia bianca, confezionano un super parziale di 1-18 e di fatto chiudono la gara. Le triple di Lomello, Giovinazzo (2) e Jelic (2) assieme al canestro di Nonkovic, gelano le speranze dei pur volenterosi padroni di casa e consegnano la vittoria ai coratini, che chiudono virtualmente con altre 2 triple di uno scatenato Jelic (20 punti per lui alla fine). La gara finisce 65-94 con I baresi che conquistano cosi la loro seconda vittoria in trasferta ed in campionato.