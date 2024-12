La Fas Corato sfata il tabù: Canosa ko al PalaLosito

Dopo più di un girone intero finalmente la Fas Basket Corato riesce a sfatare il tabù PalaLosito e conquista il suo primo successo interno in campionato. E che successo, visto che i neroverdi di coach Juan Manuel Gattone giocano una gara bellissima e senza sbavature battendo Canosa 85-68, agganciandola a quota 6 e superandola ora per una miglior differenza canestri. Una vittoria che vale doppio, rilancia la formazione coratina ed arriva a coronamento di 40 minuti importanti dei ragazzi di casa.Corato come suo solito parte bene muovendo per prima il parziale con i liberi di Giovinazzo. Segue poi una fase di equilibrio in cui le due squadre si studiano e segnano poco, con tanti errori al tiro. Corato poi trova il primo break della gara, un 10-0 grazie alle triple di Nonkovic e Giovinazzo ed ai canestri di Petrovic e Mariani. Il 16-7 sembra indirizzare la gara per i locali ma gli ospiti non sono dello stesso avviso. Biasich con 5 punti in fila riavvicina Canosa che con Karavdic a fine quarto va al riposo sul 18-14. Apertura di secondo parziale con Canosa che ritrova presto la parità ma non riesce mai a sopravanzare i coratini. La gara diventa equilibrata ma con sempre Corato in vantaggio anche grazie ai liberi di Lomello. Sale in cattedra Nonkovic, autore di un'altra buona prova e top scorer del match con 22 punti, che infila 2 triple di fila e 2 liberi e prova a lanciare Corato (30-24). Canosa non arretra e resta in scia ed arriva allora la seconda spallata neroverde firmata Guido Mariani che, assieme ad una difesa importante di squadra e ad alcuni errori ospiti, propizia il break che porta la Fas Basket sul 41-31. Ultima palla del quarto nelle mani di Basile che si isola e segna una tripla mortifera a fil di sirena mandando le due squadre all'intervallo lungo sul 44-31.Terzo quarto in cui al rientro dagli spogliatoi Corato prova ad allungare per ribaltare anche la differenza canestri del match di andata. Giovinazzo, Basile e Mariani spingono i baresi sino al 56-38 con canestri importanti e pregevoli e trascinano Corato che difende anche forte nella propria metà campo. I canosini però non ci stanno e tentano una reazione ma i padroni di casa, a differenza delle altre volte, mantengono alta la concentrazione e non si disuniscono, non permettendo mai il riavvicinamento ospite. Si va quindi all'intervallo con la tripla di Gramazio che lascia le squadre sempre sul +13 per Corato ma sul punteggio di 61-48.Ultimo quarto in cui Canosa prova la rimonta e si riporta a -10 col canestro di Gramazio (64-54). La Fas Basket Corato però appare concentratissima e risponde subito presente. Altro micidiale parziale di 9-2 firmato Nonkovic-Basile e match in cassaforte sul 73-56. Corato gioca per la vittoria larga per ribaltare il -13 dell'andata, Canosa invece vuole difendere quel vantaggio per un eventuale arrivo appaiati in classifica. Gramazio, capitano ospite, e Karavdic provano a portar sotto gli ofantini (76-63) ma nel finale Mariani e Basile sono glaciali dalla lunetta e segnano i liberi della sicurezza. A nulla valgono i tentativi canosini finali con i giocatori di Corato che finalmente possono liberare tutta la loro gioia davanti al pubblico amico per una vittoria tanto attesa e quanto mai meritata per quel che si è visto in campo. Finisce 85-68 con i padroni di casa che gioiscono assieme ai loro tifosi.CORATO: Giovinazzo 10, Zustovich, Lomello 3, Basile 19, Nonkovic 22, Mariani 19, Bavaro ne, Ouattara, Capasso ne, Cabodevilla 8, Petrovic 4, Perez. All. GattoneCANOSA: Biasich 10, Monacelli 15, Gramazio 15, Catalano ne, Ciociola ne, Karavdic 6, Idrissou 3, Santangelo ne, Vita Sadi 12, Vernich 3, Cerruti 4, D'Amico ne. All.MendutoARBITRI: Pezzella di Arzano (NA) e Laveneziana di Monopoli (BA)PARZIALI: 18-14 44-31 61-48 85-68