Mountain bike, a Corato il 2° Memorial "Cataldo Livrieri"

Organizzato dall'A.S.D. Quarat Bike, domenica 11 aprile a Corato si corre sulle due ruote per il 2° Memorial "Cataldo Livrieri", la gara ciclistica di MTB (XCO) Cross Country denominata — 1^ XCO che si terrà sul terreno di Tenuta Pedale.Dopo il fermo imposto dalla pandemia in corso, si ritornano tracciare i sentieri del Bosco di Cecibizzo, dove tutta la MTB coratina ha iniziato a muovere i pedali, con questa gara riservata alle categorie agonistiche Esordienti, Allievi, Juniores, Under ed Elite, cicloamatoriali tutte regolarmente iscritte alla F.C.I. ed Enti di Promozione, regionali ed extraregionali.La gara di rilievo nazionale, riconosciuta dal Coni e dalla Federazione Ciclistica Italiana, si svolgerà su un circuito di proprietà privata e interamente sterrato, chiuso al traffico, della lunghezza di Km. 13,500 per la 1^ partenza, riservata a: Juniores, Under, Elite, e cicloamatoriali, con tratti di singletrack, tecnici e divertenti tra bosco e spazi aperti da ripetere come da regolamento della F.C.I. sia per gli agonisti che per i cicloamatori, mentre per la 2^ partenza, riservata a: Esordienti e Allievi su circuito ridotto a km. 3,500.Dopo il ritrovo dalle ore 7:30 alle ore 8:45 e la riunione tecnica alle ore 9:15, si darà inizio alla gara con due partenze distinte: 1^ partenza alle ore 9:30 per: Juniores, Under, Elite, e cicloamatori Master maschile e femminile; 2^ partenza alle ore 11:15 per Esordienti e Allievi maschile e femminile.A fine manifestazione saranno premiati i primi tre di ogni categoria.Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid di Federciclismo, con accesso riservato ai soli atleti e tecnici, misurazione temperatura e autocertificazione obbligatoria al check-in. Al fine di garantire la sicurezza sul percorso l'organizzazione si avvale anche del supporto di Misericordia di Corato, le Ali del Soccorso di Corato e le Guardie Ambientali d'Italia di Corato.