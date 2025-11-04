NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato

Novità in vista in casa Nuova Matteotti Corato che vuole ampliare i propri orizzonti ed essere sempre più una società moderna e al passo coi tempi: il sodalizio della Presidente Grazia Balducci è pronta a rifarsi il look e a tingersi di rosa perché, oltre ad avere la prima squadra maschile, a partire dalla stagione 2026-2027, la Nuova Matteotti Corato sarà iscritta anche al campionato di Serie C femminile, riportando a Corato il basket femminile dopo ben 6 anni.Un progetto ambizioso, quello della NMC, che nasce nella scorsa stagione grazie alla composizione di una squadra femminile che ben ha figurato nel campionato U13 Silver e che quest'anno si è notevolmente ampliato con l'iscrizione nei campionati U13 Silver e U14 Silver Femminile.E per realizzare questo sogno chiamato NMC WOMEN, unico nella città di Corato, la NMC ha bisogno di giovani atlete pronte a mettersi in gioco e ad innamorarsi del meraviglioso mondo della palla a spicchi. Per ricevere informazioni su come entrare a far parte dei gruppi u13 e u14 femminile, vieni a trovarci nella sede di via don Albertario n. 58 oppure contatta il seguente recapito telefonico:3355832053 (Mimmo Gatta), 3208956491 (Grazia Balducci), 3347767322 (Simona Gatta).Perché il basket è (anche) sinonimo di donna, perché il basket femminile a Corato è sinonimo di Nuova Matteotti Corato.Rimanete connessi sulle nostre pagine social: altre importanti novità sono in arrivo...