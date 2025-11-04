NMC Serie B Femminile
NMC Serie B Femminile
Basket

NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato

Nella prossima stagione la Nuova Matteotti Corato sarà iscritta anche al campionato di Serie C femminile

Corato - martedì 4 novembre 2025 15.24 Comunicato Stampa
Novità in vista in casa Nuova Matteotti Corato che vuole ampliare i propri orizzonti ed essere sempre più una società moderna e al passo coi tempi: il sodalizio della Presidente Grazia Balducci è pronta a rifarsi il look e a tingersi di rosa perché, oltre ad avere la prima squadra maschile, a partire dalla stagione 2026-2027, la Nuova Matteotti Corato sarà iscritta anche al campionato di Serie C femminile, riportando a Corato il basket femminile dopo ben 6 anni.

Un progetto ambizioso, quello della NMC, che nasce nella scorsa stagione grazie alla composizione di una squadra femminile che ben ha figurato nel campionato U13 Silver e che quest'anno si è notevolmente ampliato con l'iscrizione nei campionati U13 Silver e U14 Silver Femminile.

E per realizzare questo sogno chiamato NMC WOMEN, unico nella città di Corato, la NMC ha bisogno di giovani atlete pronte a mettersi in gioco e ad innamorarsi del meraviglioso mondo della palla a spicchi. Per ricevere informazioni su come entrare a far parte dei gruppi u13 e u14 femminile, vieni a trovarci nella sede di via don Albertario n. 58 oppure contatta il seguente recapito telefonico:

3355832053 (Mimmo Gatta), 3208956491 (Grazia Balducci), 3347767322 (Simona Gatta).

Perché il basket è (anche) sinonimo di donna, perché il basket femminile a Corato è sinonimo di Nuova Matteotti Corato.

Rimanete connessi sulle nostre pagine social: altre importanti novità sono in arrivo...
NMC Women
NMC Women
  • NMC Femminile
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
4 novembre 2025 Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
Altri contenuti a tema
La NMC femminile perde a Potenza La NMC femminile perde a Potenza Coratine sconfitte al PalaPergola
Nuova Matteotti Corato bella e vincente al PalaLosito Nuova Matteotti Corato bella e vincente al PalaLosito Catanzaro battuta 60-47
Basket B Femminile, la NMC si arrende al Capri Basket B Femminile, la NMC si arrende al Capri Coratine battute dalla capolista
B Femminile, torna a vincere la NMC B Femminile, torna a vincere la NMC Grande prova delle nostre ragazze vincitrici a Cercola
Basket B Femminile, la NMC non spicca il volo Basket B Femminile, la NMC non spicca il volo Battipaglia vince 48-70 al PalaLosito
Serie B Femminile, la NMC battuta a Taranto Serie B Femminile, la NMC battuta a Taranto Grande prova per le nostre ragazze ma i due punti non arrivano
Basket serie B Femminile, alla NMC non basta il cuore Basket serie B Femminile, alla NMC non basta il cuore Salerno vince e resta capolista
NMC Femminile, Corato corsara a Catanzaro NMC Femminile, Corato corsara a Catanzaro 36-59 dopo una gara senza sbavature
Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
4 novembre 2025 Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail
4 novembre 2025 Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
4 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
4 novembre 2025 Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale
3 novembre 2025 Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato
3 novembre 2025 Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato
Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione
3 novembre 2025 Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.