NMC Femminile, Corato corsara a Catanzaro

Grandissimo colpo esterno della Nuova Matteotti Corato nella terza giornata del campionato di serie B Femminile. Le ragazze di coach Bruno De Nicolo si sono imposte 36-59 al termine di una partita praticamente perfetta sia in attacco che in difesa ed hanno cosi guadagnato i loro primi 2 punti stagionali in classifica.

Coach De Nicolo lancia Mangione, Ferraretti, Caccavo Herrera e De Nicolo nel primo starting five. L'avvio di match è molto contratto da ambo le parti. Caccavo sblocca realizzativamente la gara e da il primo vantaggio alle baresi che però non riescono a prendere il largo. Le locali rispondono bene agli attacchi coratini e la gara si mantiene equilibrata ed incerta. Si segna poco ma al 6' la Frattoni con una tripla da la prima scossa al match (5-9). La reazione delle calabresi è veemente: Codispoti e Montebello confezionano il 7-0 che ribalta l'inerzia del match riportando avanti le ioniche sul 12-9 quasi in chiusura di quarto. Ma Corato non ci sta e un canestro della Pavlovic riporta la NMC a contatto e chiude il primo parziale sul 12-11.

Da qui in poi il match cambia completamente e l'inerzia va tutta a favore della Matteotti. A cavallo dei due quarti infatti le coratine piazzano un break di 0-15 che di fatto spezza in due la contesa. Pavlovic, Herrera, Gatta, Mangione e De Nicolo, assieme ad una ottima difesa di squadra e ad alcuni errori al tiro delle locali costringono Catanzaro a restare a secco per 7 lunghi minuti (12-24 al 17'). Due liberi danno i primi punti alle joniche ma Corato non molla e va all'intervallo sul 18-27, concedendo 6 punti in un solo quarto.

Al rientro sul parquet la musica non cambia e Corato è ancora padrona del campo. Le baresi insistono e, nonostante le calabresi ce la mettano tuta, la Matteotti vola di nuovo via. Altro 0-12 di parziale e punteggio che va sul 20-41, con le coratine che doppiano le avversarie. Finale di quarto con Catanzaro che rientra almeno parzialmente e riduce lo svantaggio. 28-43 il finale del terzo quarto.

Ultimo periodo valido solo per le statistiche, con la Matteotti che controlla agevolmente il tentativo di rientro delle locali tenendole sempre a distanza di sicurezza ed allargando ulteriormente il divario sino al 36-59 finale.

Ottima la prova delle ragazze coratine, che offrono una dimostrazione di forza e notevoli progressi nel loro percorso di crescita. Buono l'apporto di tutte le giocatrici, ben guidate dall'esperienza delle senior che hanno dato calma e tranquillità nei moneti topici della gara . una prova corale perfetta su cui puntare e da confermare nel prossimo match di sabato 27 marzo, quando al PalaLosito arriverà la Basilia Potenza.