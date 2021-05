La NMC femminile perde a Potenza

A tre giorni dalla gara d'andata non riesce a prendersi la rivincita la Nuova Matteotti Corato, che anche nel retour match è costretta a cedere 69-53. Le ragazze di coach Bruno De Nicolo devono arrendersi nell'ultimo periodo, dopo 3 quarti di sostanziale equilibrio.L'avvio di match è tutto di marca NMC. Dopo i primi due punti targati Ferraretti le coratine prendono in mano il pallino del match grazie ad un ottimo attacco e ad una difesa forte che, sfruttando anche i tanti errori locali al tiro e di manovra, concede solo 6 punti in 8 minuti alle lucane a fronte dei ben 15 siglati dalle coratine, che sembrano padrone del campo. Si va al primo miniriposo sul 10-15.Secondo quarto che si apre sulla falsariga di come si era chiuso il primo con la Matteotti che allunga sino al 10-20. Poi però arriva la riscossa potentina che cambia totalmente il match. Potenza, anche grazie ai molti liberi tirati, torna in partita ed è Corato a subire un lungo blackout offensivo con un solo punto in 6 minuti. Si arriva cosi al 24-25 di fine secondo quarto, con la tripla delle locali che manda le due squadre al riposo.Apertura di terzo quarto con le baresi sempre avanti dopo il 28-27 locale. La Matteotti trova un illusorio 0-8 (28-35 al 25') che sembra rilanciarne le ambizioni, ma la Basilia reagisce ed in chiusura di quarto trova il vantaggio che solo un canestro di Herrera a fil di sirena riduce sul 42-40.Inizia cosi il periodo che si rivelerà decisivo con le padrone di casa che mettono il turbo e guadagnano minuto dopo minuto il vantaggio della gara. 18-4 il parzialone che di fatto mette fine alle ambizioni coratine di vittoria e spiana la strada alla Basilia, che negli ultimi minuti controlla agevolmente il match chiudendo sul