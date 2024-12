Basket, Adriatica Industriale Virtus Corato ko ad Apricena

Si ferma ad Apricena, dopo sei vittorie consecutive, la striscia di successi dell'Adriatica Industriale Virtus Corato, battuta dai foggiani 77-61.Match che, dopo 3 quarti equilibrati, i padroni di casa hanno portato dalla loro parte con un ultimo quarto importante sia in attacco che in difesa. Avvio di gara tutto di marca foggiana. Apricena approccia meglio il match e scappa subito via con i canestri di Mirando e Graveris. La Virtus, orfana di Liso infortunato, non riesce a reagire ed incassa l'11-2 (canestro di Scaringella), che segna l'andamento del quarto. Per i restanti minuti sono i virtussini a provare a scuotersi riuscendo a recuperare parte del parziale e chiudendo il quarto sotto 24-18. Secondo quarto più equilibrato del precedente con i coratini che entrano più nel vivo del match. La Virtus reagisce e restituisce con D'Introno e Tarricone le triple incassate nel primo quarto. Biancoblù più vivaci in attacco anche grazie ai fratelli Scaringella ma Apricena risponde colpo su colpo con Mirando e De Letteriis. Ne viene fuori un quarto interessante ed equilibrato con la Virtus che recupera lo svantaggio e va all'intervallo lungo in assoluta parità a quota 36.Al rientro dagli spogliatoi permane l'equilibrio tra i due team. Nè Apricena nè Corato riescono a prendere il largo nel punteggio e a dare una svolta alla gara che rimane incerta e bellissima. Ampio il ricorso alle triple con Graveris, Pazienza e De Letteriis da un lato e Tarricone e Scaringella dall'altro. Corato trova anche i punti di Mazzilli e risponde colpo su colpo chiudendo al 30' distanziata di sole 3 lunghezze sul 57-54 per i foggiani. Ultimo quarto in cui Apricena replica l'ottimo avvio di gara e con un nuovo parziale monstre nei primi minuti decide di fatto l'esito del match. Stavolta è D'Annunzio a siglare i primi 7 punti consecutivi dei suoi con la Virtus incapace di reagire e rendersi pericolosa in attacco. I coratini realizzeranno in tutto il quarto soltanto 7 punti, di cui 5 dalla linea della carità tutti realizzati da D'Introno e l'unico canestro del campo di Piccarreta. Apricena ha cosi buon gioco per approfittarne e mettere al sicuro risultato e vittoria con il tabellone che al 40' recita 77- 61 per i foggiani che si rilanciano in classifica. Nessun dramma per l'Adriatica Industriale Virtus, pronta al riscatto casalingo sperando di vedere l'infermeria svuotarsi dopo settimane di emergenza.ORTITUDO APRICENA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 77 – 61APRICENA: Berardi ne, Mirando 20, Ferrara Ferrara, Carriera 10, Graveris 20, De Letteriis 14, Pazienza 3, D'Annunzio 8, Tarantella, Kaluderovic 2, Cavallo. All. MarraCORATO: Piccarreta 4, Scaringella F 12, D'introno 12, Mazzilli 3, Amendolagine 10, Tarricone 11, Marcone 2, Scaringella L. 7, Piarulli, Dinoia, Petrone ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba - ScaringellaARBITRI: Di Pietro di Foggia e Di Benedetto di Barletta