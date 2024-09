Nuova Virtus Corato: il debutto a Trani il 12 ottobre

Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, parla coach Carnicella Le prime sensazioni di coach Carnicella, riconfermato alla guida della Virtus, in vista dei prossimi impegni amichevoli Entra nel vivo la stagione dell'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, che si prepara al debutto nel campionato di DR1 il prossimo 12 ottobre a Trani.I ragazzi di coach Carnicella lavorano duro in palestra e stanno disputando alcune partite amichevoli per verificare lo stato di forma del gruppo e l'inserimento dei nuovi. Sabato scorso i coratini hanno preso parte ad un triangolare a Molfetta mentre, nei prossimi giorni, sono previsti altri due test contro la Nuova Matteotti Corato e Manfredonia.Queste le prime sensazioni di coach Carnicella, riconfermato alla guida della Virtus: "Le prime impressioni sono molto positive. Ho la fortuna di allenare un gruppo che ha grande voglia di allenarsi e migliorarsi, giorno dopo giorno. C'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare e fare bene. Sono soddisfatto anche dei nuovi innesti che si stanno inserendo al meglio in un gruppo giovane ma collaudato e affiatato nel corso degli anni. Ecco, ho parlato di gruppo: l'obiettivo è trasformare il gruppo in squadra nel più breve tempo possibile". Sul triangolare che si è giocato sabato scorso questo il giudizio del coach biancoblu: "L'impatto è stato abbastanza positivo, era la prima uscita e questo giustifica la poca fluidità di gioco, in attacco e in difesa ma sarebbe stato preoccupante se fosse andato tutto bene. C'è tanto, tanto lavoro da fare: siamo in piena fase di "carico" tra palestra e parquet, questo inevitabilmente si riflette in partita. Per intenderci, in queste tre settimane abbiamo giocato "cinque contro cinque" solo in due occasioni perché ci stiamo dedicando ad un tipo di lavoro che darà i suoi frutti con il tempo.A Molfetta ho apprezzato abnegazione e sacrificio da parte di tutti (anche a causa di alcune defezioni, ndr), a tratti abbiamo fatto cose molto buone ma, ripeto, c'è tanto da lavorare e migliorare, tatticamente e tecnicamente, specialmente nell'aspetto difensivo". Ma che cosa attende l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato da qui in avanti? Quali saranno i prossimi impegni per coach Carnicella e i suoi? "Continueremo ad allenarci con grande intensità aumentando i carichi anche grazie allo straordinario lavoro che sta svolgendo il nostro preparatore fisico Gabriella Musto, in palestra e al palazzetto. Questa settimana ci vedrà impegnati in due amichevoli in cui mi aspetto una crescita, sia in fase difensiva che offensiva. Proseguiremo nel nostro percorso come da programmi: siamo sulla buona strada, chiaramente c'è tanto da lavorare ma questo ci dà ancora più entusiasmo".