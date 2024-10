Sconfitta all'esordio in serie D per la Nuova Virtus Corato

TRANI: Mennuni 7, Donato, Musiccone, Rinaldi 9, Stella, Pezzolla 2, Erriquez 2, Allegretti 14, Abadia 9, Mastrofilippo 8, Di Donna 3. All. Corvino.

ADRIATICA INDUSTRIALE NUOVA VIRTUS CORATO: Piccarreta 14, Liso 9, Scaringella F. 8, D'introno 7, Mazzilli 4, Tarricone 3, Maldera 2, Scaringella L., Lasorsa, Dinoia, Petrone ne. All. Carnicella

ARBITRI: Di Pietro di Foggia e Crudele di San Severo

PARZIALI: 13-4 25-24 41-35 54-47

Debutto amaro in DR1 per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato. Nel suo primo, storico, match ufficiale in questo campionato infatti, la squadra di coach Felice Carnicella viene sconfitta dall'Avis Trani, questa volta sul parquet del Pala Assi. Un match intenso e combattuto dall'inizio alla fine vede i gialloneri spuntarla con il punteggio di 54-47. Il primo starting five scelto da Coach Carnicella vede protagonisti Liso, Maldera, Mazzilli, D'Introno e Scaringella ma la Virtus non parte come suo solito e paga l'emozione del debutto.Sterile in attacco la squadra coratina non trova fluidità nel gioco e litigare più volte con i canestri dell'impianto tranese. Il primo storico punto in DR1 e primo punto ufficiale stagionale è di Piccarreta. Anche Trani però non segna molto ma è più incisiva degli ospiti. Il punteggio resta basso con tanti errori ma alla fine del quarto il tabellone dice 13-4 per i tranesi, con i coratini un solo canestro dal campo in 10 minuti. La Virtus si scuote nel secondo parziale. Troppo brutta per essere vera, la squadra di coach Carnicella comincia a macinare gioco e punti. Piccarreta, Scaringella e D'Introno, assieme a tutta la squadra, cominciano a innestare le marce alte anche in difesa e rimontano una gara che sembrava ormai assegnata.Trani di contro, guidata in panchina da coach Corvino, concede qualcosa in difesa ma risponde presente in attacco. Il match si fa incerto ed all'intervallo i locali, pur perdendo il secondo parziale 12-20, sono avanti nel complesso per 25-24. Nel terzo periodo, cambiata l'inerzia psicologica del match, ci si aspetta una Virtus più pimpante e grado di mettere definitivamente la freccia ma questo non accade. Allegretti, neo arrivo in casa Avis, è il mattatore dell'attacco dei padroni di casa, a cui Corato risponde con la coppia Piccarreta – Scaringella. Sono tutti di questi ultimi i punti della Virtus in questo parziale che vede Trani condurre le danze al termine del quarto per 41-34.Ultimo periodo in cui la Virtus prova a rientrare nel match ma i tranesi fanno buona guardia e respingono gli assalti ospiti. L'intensità della gara resta elevata ma Corato non riesce a recuperare il gap di svantaggio ed è costretta ad arrendersi 54-47. Prova opaca dell'Adriatica Industriale che è chiamata al pronto riscatto sabato 19 ottobre quando al PalaLosito (palla a due ore 19:00) arriverà Santeramo.