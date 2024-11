La Nuova Virtus Corato affronterà l'Invicta Molfetta

Dopo il doppio vittorioso turno casalingo contro Junior Molfetta e Manfredonia torna a giocare in trasferta l'Adriatica Industriale Virtus Corato sul parquet dell'Invicta Molfetta. Una gara che la Virtus affronta in fiducia grazie al filotto di quattro vittorie consecutive. A presentarci il momento biancoblu è, uno dei volti giovani dei coratini, al suo terzo anno in squadra: "Quando ho deciso di giocare per la Virtus sapevo del progetto ambizioso della società ma mai avrei immaginato di arrivare a giocare a questi livelli o per lo meno non in così poco tempo."Luigi è il più piccolo dei due Scaringella nel roster. L'altro è il fratello maggiore Francesco. Come sia giocare con suo fratello e che rapporto ci sia tra i due ce lo dice lo stesso Luigi:Fin da piccolo ho sempre seguito le sue partite e mi è sempre sembrato un sogno riuscire a giocare con lui nella stessa squadra. È bello condividere con lui tutti questi momenti ed avere un punto di riferimento sia nel campo che fuori: è in grado di spronarmi, correggermi e quando serve anche rimproverarmi sapendo che vuole soltanto il meglio per me. Per me Francesco in campo è un modello da seguire sia come leadership sia come dedizione al lavoro".Un avvio bruciante per la Virtus, che dopo la sconfitta a Trani alla prima di campionato ha inanellato solo vittorie, pur cambiando spesso uomini e protagonisti ed adattandosi a diverse situazioni di gioco e a diverse tipologie di avversari: "Quello che ci contraddistingue dagli altri è il gruppo che abbiamo fuori dal campo: anche negli scorsi anni eravamo un gruppo numeroso proprio perché la forza della nostra squadra é nel gruppo ed essendo una rosa molta lunga il turnover è fondamentale. Questo però è solo un bene per tutta la squadra perché ti spinge a dare il massimo ad ogni allenamento e di conseguenza alza la qualità degli allenamenti e ci permette di arrivare al weekend pronti per qualsiasi partita".Ora però arriva l'ostacolo Invicta Molfetta. All'apparenza una sfida che sembra più semplice delle precedenti, ma Scaringella non si fida e prova a spegnere i facili entusiasmi: "Molfetta è una squadra esperta composta da elementi che conoscono a perfezione questa categoria. Noi, di contro, siamo una squadra giovane con ritmi di gioco più alti, dobbiamo riuscire ad imporre da subito il nostro ritmo per portare a casa altri 2 punti ed allungare la striscia positiva. Non sarà un match facile come molti pensano, bisogna essere concentrati sin da subito e per tutti i 40 minuti per evitare brutte sorprese".Impegno quindi da non sottovalutare per l'Adriatica Industriale Virtus Corato per non perdere contatto dalla capolista Duma Bari, prossima avversaria dei coratini dopo Molfetta. Appuntamento alle ore 18:30 con direzione di gara affidata a Desposati di Bari e Celone di Monopoli.