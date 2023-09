“Passione Neroverde”: al via la campagna abbonamenti del Basket Corato

Il Basket Corato lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 che vedrà i neroverdi disputare la serie B Interregionale.Slogan e tema di quest'anno della prelazione dei posti sarà "Passione Neroverde", quella che sicuramente i tifosi metteranno sugli spalti nel sostenere ed incitare i nostri ragazzi per tutta la stagione.Quest'anno il prezzo del biglietto intero per le gare casalinghe sarà di 5 euro. Ci sarà come sempre l'ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni e ridotto con un costo di 3 euro dai 6 ai 17 anni. L'abbonamento sarà unico, non ci saranno posti riservati. Varrà per tutti i settori del PalaLosito ed il suo costo sarà di 50 euro. Darà diritto alla visione di 11 gare casalinghe della formazione di coach Gattone, a cominciare dal debutto casalingo, fissato per l'8 ottobre contro Monopoli.Sarà possibile acquisire i tagliandi presso la sede della Cattolica Assicurazioni in via Matteo Renato Imbriani dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle ore 20,00 ed il sabato solo in mattinata dalle ore 9,00 alle ore 12,30.Inoltre, presentando l'abbonamento presso il "Grill & Pub" Red Rock si avrà diritto ad uno sconto del 25% su tutti i prodotti.