Polis Corato vince e convince! Le parole di Eleonora De Palma

Torna alla vittoria la Polis Volley Corato e lo fa nel delicato scontro salvezza contro le Eagles con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-19, 25-16) in un match mai in discussione.Il collettivo di coach Matera interrompe così un filotto di 9 sconfitte, con i tre punti che mancavano in casa Corato dal 7 gennaio, nonostante le tante buone prestazioni degli ultimi due mesi.Mai in discussione il punteggio, nella Tensostruttura di Via Don Albertario, dove Guerra e compagne approcciano come meglio non possono al match, annichilendo le ospiti e chiudendo il primo parziale in un amen.Secondo set più combattuto, Eagles a contatto per buona parte del parziale, Polis sempre al comando, con un'ottima gestione della pressione e mantenendo un ritmo alto alla gara, fino al 25-19 finale.Nel terzo parziale coach Matera fa ruotare un po' il sestetto, ma la sostanza non cambia: neroverdi che concedono poco o nulla in ricezione e che si mostrano lucide in prima linea. Il 25-16 fotografa al meglio il dominio coratino.Al termine del match così la bandiera neroverde Eleonora De Palma: «Una partita ben giocata, in alcuni frangenti siamo state perfette, ma anche oggi in taluni momenti ci siamo lasciati prendere un po' dall'ansia da prestazione, cosa che quest'anno capita spesso. Abbiamo un bel potenziale, dobbiamo lavorare duramente per limare questi difetti. La chiave della vittoria contro Eagles è stata sicuramente quella di partire bene, poi siamo state brave a contenere i loro attacchi. Dobbiamo continuare così!»Per la ventiduesima giornata di Serie C la Polis è attesa dalla complicata trasferta di Terlizzi contro Zest, sabato alle 19:00 al PalaFiori.