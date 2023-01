Polis Volley Corato, vince e convince! Don Milani regolata 3-0

Prova di maturità del sestetto di coach Matera, che, in attesa delle avversarie, sale al nono posto

Inizia bene il 2023 della Polis Volley Corato, che nel Tensostatico di Corato supera il fanalino di coda Don Milani 3-0 (25-19, 25-20, 25-19).Fumarola e compagne hanno controllato la sfida per tutti i tre set, resistendo ai tentativi di rimonta delle avversarie.Un buon viatico in vista dello scontro della prossima settimana in casa di ASEM Bari, che vale un grande pezzo di salvezza.