Polis Volley Corato, vittoria netta sul fanalino di coda Ortanova

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: contro un'Olympia Ortanova mai doma, le neroverdi del duo Matera-Balducci conquistano i tre punti nella Tensostruttura di Via Don Albertario con un secco e perentorio 3-0 (25-13, 25-18, 25-20). Match quasi sempre in controllo delle coratine che hanno saputo ben resistere ai tentativi di rimonta delle ortesi.Così Coach Matera nell'immediato post match: «Oggi giocavamo contro il fanalino di coda Ortanova, ma nulla era scontato. Mastandrea è certamente un valore aggiunto, non è sempre con noi in quanto studia a Roma, ma quando è nel sestetto fa la differenza. Da sottolineare anche la grandissima prestazione di Eleonora De Palma che dietro è un portento. La vittoria è importante e ci proietta in una situazione play-out un po' più agevole, ma il campionato è ancora lungo. Non dobbiamo mollare dì un centimetro».Tre punti che consentono alle neroverdi di raggiungere l'undicesimo posto in graduatoria. Mancano tre giornate alla fine della regular season e la Polis ha ancora margine per migliorare la propria classifica, a cominciare dalla delicatissima sfida di domenica prossima contro Don Milani, in quel di Bari.