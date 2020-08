Rugby Corato, Vito Conca eletto nuovo segretario

Riparte la palla ovale coratina. In attesa di mettere nuovamente piede in campo la Corgom ASD Rugby Corato inaugura la stagione agonistica 2020-2021 rinvigorendo il reparto direttivo: Vito Conca è il nuovo segretario della società biancoverde.



Uno sguardo verso il futuro del presidente Giuseppe Caldarola, che con questo restyling nel nerbo del direttivo assicura all'amministrazione societaria le competenze del neoeletto segretario: da giocatore Vito Conca ha guidato la Rugby Corato nel 2017, anno del debutto della squadra nel campionato pugliese.



Allenatore in seconda dell'u18 nella stagione 2016-2017 nonché già precedentemente parte del direttivo biancoverde, la carica di segretario è l'ultimo dei riconoscimenti ottenuti da Vito Conca per le capacità dimostrate, capacità che la Corgom ASD Rugby Corato non ha esitato a premiare.