"Sport nei quartieri, sport per tutti" arriva a Corato

Parrocchia San Gerardo: Per la pratica di Pallavolo

Piazzale Tattoli: Per la pratica di Basket e Baskin

Ore 10:00 – 10:15: Presentazione dell'iniziativa e distribuzione di t-shirt

Ore 10:30 -12:15: Inizio delle attività per la pratica sportiva con pause gioco

Ore 12:15-12:30: Termine attività, Informazioni di servizio e saluti

Tre campi allestiti, ciascuno dedicato ad uno sport: baskin, basket e pallavolo.

Infopoint, musica di sottofondo, face painting e foto con i giocatori della prima squadra delle società organizzatrici.

Cerimonia di premiazione con attestati di partecipazione e gadget ricordo per ogni bambino.

Appuntamento in campo socialeche torna ad affiancarsi alla vita cittadina con due appuntamenti nel prossimo mese di settembre che coniugano sport e divertimento.infatti si vivranno due mattinate con protagonisti i bambini dai 5 ai 13 anni che saranno impegnati in attività di basket e pallavolo, oltre ai ragazzi di tutte le età che potranno cominciare a conoscere ed avvicinarsi al baskin, altro vanto del movimento cestistico coratino.L'evento, denominato "", è pensato per coinvolgere i più giovani in queste attività ma non soltanto loro. Anche genitori, zii e nonni e tutti quelli che lo vorranno potranno partecipare, a testimonianza dell'importanza del benessere psico-fisico e del gioco di squadra.Per coinvolgere al meglio la comunità cittadina sono allo studio delle collaborazioni fra le tre società gemelle, l'A.S.D. Baskin Corato, l'A.S.D. Basket Corato e l'A.S.D. Polis Volley Corato con due quartieri differenti della Città di Corato coinvolti, quello della parrocchia San Gerardo e quello del piazzale della scuola Tattoli, dove materialmente avrà luogo l'evento. Il 15 settembre invece ci si sposterà tutti a Piazza Sedile."Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!" sarà un'occasione unica per fare nuove amicizie, imparare l'importanza dello sport e, soprattutto, divertirsi in un contesto sano e stimolante.Ecco qui in basso il programma dettagliato delle due iniziative con gli orari e la descrizione delle attività previste:Dalle 10:00 alle 12:45, attività nel seguente modo:Attività:Dalle 10:00 alle 12:45, le comunità sportive dei due quartieri si riuniranno in Piazza Sedile.