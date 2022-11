LUISS ROMA-BASKET CORATO 97-81 Luiss Roma: Fallucca 9, Murri 11, Pasqualin 13, Jovovic 18, Legnini 23, Di Bonaventura 2, Invernizzi, Tolino 2, Barbon 8, Perotti 11, Zini. N.e.: Busca. All.: Paccariè.

Basket Corato: Gatta 11, Idiaru 20, Vukosavljevic, Stella 15, Infante 16, Del Tedesco, Artioli 5, Gambarota 6, Battaglia 9. N.e.: Sgarlato, Messina. All.: Verile.

Arbitri: Licari di Marsala, De Giorgio di Giarre.

Parziali: 37-16; 46-44; 72-60.

Sarebbe stato necessario un atteggiamento difensivo differente e invece i 97 punti incassati sul parquet della Luiss Roma, ed in particolare i 37 concessi agli avversari nel primo quarto, hanno condizionato la partita dei neroverdi. Stop per il Basket Corato nell'anticipo dell'ottavo turno d'andata del girone D di Serie B Old Wild West: la formazione di coach Marco Verile è parsa pagare, alla lunga, lo sforzo compiuto per rimediare ai rivedibilissimi dieci minuti iniziali del confronto.Un approccio alla sfida da dimenticare ha costretto Artioli e compagni ad inseguire: 21-1 il punteggio a metà della frazione inaugurale. Un passivo pesantissimo che Corato ha ridotto nel secondo parziale, producendosi in un'esaltante ma faticosa rimonta: i canestri di Gambarota e soprattutto di uno scatenato idiaru (top scorer neroverde) per suonare la carica, due triple di Stella per risalire la china fino al -2 di metà partita.Roma, al rientro dagli spogliatoi, ha avuto il merito di non permettere agli avversari il ricongiungimento o il sorpasso e nella parte conclusiva della terza frazione ha ristabilito una distanza significativa, toccando ancora il +14 ad inizio quarto periodo. L'ultimo sussulto coratino a quattro minuti dal termine, con due canestri pesanti di Mauro Stella per l'82-79 ma Legnini, Jovovic e Fallucca, a quel punto, hanno chiuso i conti con un 12-0. Sesta sconfitta su otto incontri per Corato.