Mattarella. <span>Foto copertina libro " />
Mattarella. Foto copertina libro "Sergio Mattarella. Il Presidente degli italiani"
Attualità

10 anni dalla strage ferroviaria Andria - Corato: il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa

In programma domenica 12 luglio ad Andria

Corato - venerdì 5 giugno 2026 16.00 Comunicato Stampa
Il prossimo 12 luglio ricorrerà il decimo anniversario della strage ferroviaria avvenuta nelle campagne tra Andria e Corato, una delle più gravi tragedie ferroviarie della storia recente del Paese, che nel 2016 causò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 58.

Per commemorare questo anniversario, profondamente impresso nella memoria collettiva della città e dell'intero territorio, sarà presente ad Andria il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella su invito della Sindaca Giovanna Bruno.

La partecipazione del Capo dello Stato rappresenta un segno di straordinaria attenzione istituzionale e di vicinanza alle famiglie delle vittime, ai sopravvissuti e all'intera comunità andriese. Lo stesso Presidente che, all'indomani della tragedia, volle essere presente ai funerali solenni celebrati nel Palazzetto dello Sport, condividendo il dolore di una città profondamente ferita.

L'adesione del Quirinale giunge a seguito della richiesta formalmente avanzata dalla Sindaca Giovanna Bruno nel gennaio scorso. In una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, la Sindaca aveva infatti espresso il desiderio che il decennale della strage potesse essere riconosciuto quale momento di memoria dal valore nazionale, al pari di altre tragiche vicende che hanno segnato la storia del Paese, auspicando la presenza del Capo dello Stato alla cerimonia commemorativa del 12 luglio.

«Considerare questa giornata, al pari di tante altre stragi accadute nel nostro Paese, di rilevanza nazionale» era stato il senso della richiesta rivolta dalla Sindaca al Presidente Mattarella, affinché la sua presenza potesse rinnovare e rafforzare il legame di vicinanza già manifestato dieci anni fa.

L'impegno dell'Amministrazione comunale nel custodire la memoria della tragedia e nel sostenere le famiglie delle vittime si è tradotto, negli anni, in iniziative concrete. In questa direzione si inserisce anche l'istituzione della "Giornata del Ricordo del 12 luglio 2016", deliberata dalla Giunta Comunale Bruno (n. 135/2024), con l'obiettivo di rendere permanente il dovere della memoria e della testimonianza, così come l'intitolazione alle vittime della strage della nuova area della Stazione Centrale di Andria.

Sempre a gennaio 2026 la Sindaca Bruno aveva inviato richiesta al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro di mutuare la medesima delibera 135 perché sia stabilita in capo alla città di Andria, che conta il numero maggiore di vittime, il luogo commemorativo principale in cui fare memoria ogni 12 luglio.

«E' un grande onore che il Presidente della Repubblica Mattarella abbia accolto il mio invito – dichiara la Sindaca Bruno - Come amministrazione in questi anni ci siamo tanto impegnati, con i famigliari delle vittime a creare condizioni elaborazione dignitosa di un lutto difficile da metabolizzare».

Il programma e i dettagli organizzativi della cerimonia saranno resi noti nei prossimi giorni.
  • strage ferroviaria
Sicurezza a Corato, Pietro Zona: «La città non può più aspettare»
5 giugno 2026 Sicurezza a Corato, Pietro Zona: «La città non può più aspettare»
Oriani-Tandoi protagonista ai Nuovi Giochi della Gioventù: talento, impegno e spirito sportivo conquistano Roma
5 giugno 2026 Oriani-Tandoi protagonista ai Nuovi Giochi della Gioventù: talento, impegno e spirito sportivo conquistano Roma
Altri contenuti a tema
Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni Cronaca Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni Ronchi, Nitti e Ferrotramviaria, assolti a settembre, ancora al centro della vicenda giudiziaria
Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene" Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene" Nessuna risposta dai vertici di Ferrotramviaria dopo la sentenza in appello di assoluzione
Strage ferroviaria Andria-Corato: nove anni dopo il dolore resta immutato Cronaca Strage ferroviaria Andria-Corato: nove anni dopo il dolore resta immutato I familiari delle vittime si ritrovano sul luogo della tragedia: un ricordo indelebile che il tempo non scalfisce
Strage ferroviaria del 12 luglio 2016, una corona di fiori in ricordo delle vittime Strage ferroviaria del 12 luglio 2016, una corona di fiori in ricordo delle vittime La nota del sindaco Corrado De Benedittis: «Memoria di un disastro»
"Uccisi due volte", non si danno pace i parenti delle vittime del disastro ferroviario "Uccisi due volte", non si danno pace i parenti delle vittime del disastro ferroviario Ieri lo striscione sul luogo della tragedia, a sette anni di distanza
Processo disastro ferroviario due condanne e 14 assoluzioni Cronaca Processo disastro ferroviario due condanne e 14 assoluzioni Nella strage morirono 23 persone e 51 rimasero ferite,assolta la Ferrotramviaria
Processo per la strage dei treni, nuova udienza Cronaca Processo per la strage dei treni, nuova udienza Depositate le note e le memorie delle parti civili
12 luglio, il commovente omaggio alle vittime 12 luglio, il commovente omaggio alle vittime Le parole del Sindaco De Benedittis
A Corato un monumento in ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016
5 giugno 2026 A Corato un monumento in ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016
Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
5 giugno 2026 Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
Si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura " a Corato
5 giugno 2026 Si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura" a Corato
Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato
5 giugno 2026 Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato
Concluso il progetto Corato Social Camp: due giorni di confronto sul welfare di comunità
4 giugno 2026 Concluso il progetto Corato Social Camp: due giorni di confronto sul welfare di comunità
Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
4 giugno 2026 Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
Torna "Moda al Volante " a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
4 giugno 2026 Torna "Moda al Volante" a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
4 giugno 2026 Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.