Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni

La Procura Generale della Corte d'Appello di Bari ha impugnato, con rimando in Corte d'Appello, la sentenza di assoluzione per tre imputati, coinvolti nella vicenda giudiziaria relativa alla strage ferroviaria sulla trattadel 12 luglio 2016. Si tratta della società, dell'ex direttore generale Massimoe dell'ex direttore di esercizio MicheleDiventano irrevocabili le sentenze di, risalenti allo scorso settembre, per gli altri 12 imputati. Tra questi spiccano l'ex presidente di Ferrotramviaria Enrico Maria Pasquini, ma anche i dirigenti Giulio Roselli, Vito Mastrodonato e Francesco Pistolato. Con loro anche Alessio Porcelli, capostazione di Corato in servizio la mattina dell'incidente. Assolti anche l'ex dirigente del Ministero delle Infrastrutture Virginio Di Giambattista e gli ex esponenti apicali dell'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi, Pietro Marturano e Alessandro De Paola.Alla base dell'impugnazione da parte dellac'è la tragedia sfiorata del 2014, con una mancata collisione che ha reso di fatto prevedibile il disastro di due anni più tardi. Giudicato insufficiente ed obsoleto, infatti, il sistema di blocco telefonico in uso sulla linea di Ferrotramviaria, il cui utilizzo reiterato ha implicato l'accettazione del relativo rischio penale.Resta l'errore umano, quello che ha portato alle condanne del capostazione di Andria Vito, che dovrà scontare 6 anni e 3 mesi di reclusione, e del capotreno del convoglio partito da Andria, Nicola, condannato a 6 anni e 9 mesi. Il bilancio del disastro fu di 23 morti e 51 feriti.