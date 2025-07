Strage ferroviaria del 12 luglio 2016, una corona di fiori in ricordo delle vittime

«Nove anni fa, il 12 luglio 2016, lo scontro frontale tra due treni della Ferrotramviaria SPA, ha determinato la morte di 23 persone.



Una ferita, vissuta come un'offesa, ha segnato, in questi anni, tutte le comunità attraversate da quella tratta, tra cui la città di Corato.



Non c'è verità giudiziaria che possa risarcire le vittime, le famiglie e la società civile, da un disastro che si ascrive dentro una questione meridionale irrisolta, fatta di inadempienze, ritardi, mancate assunzioni di responsabilità e uno strisciante gattopardismo, in cui alla fine paga il più debole e nulla cambia.



Tanti sono, infatti, i problemi, che ancora affliggono questa tratta ferroviaria, travolta da disservizi, ritardi e interminabili lavori, se è vero, come è vero, che i tempi per raggiungere Bari si sono dilatati rispetto al passato e la tratta si blocca ad Andria Sud, destinando il percorso per Barletta al servizio sostitutivo dei pullman.



La memoria di un disastro di tale portata, per essere un atto di riscatto collettivo, dev'essere un momento di denuncia e di indignazione civile che respinge la narrazione di un Sud maledetto, segnato da un destino avverso, per diventare acquisizione di consapevolezza che per cambiare le sorti di un territorio servono coraggio, correttezza amministrativa, onestà intellettuale e senso del dovere».