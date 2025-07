Strage ferroviaria Andria-Corato nove anni dopo il dolore resta immobile

A nove anni di distanza dalla tragica strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, il dolore delle famiglie delle vittime rimane un fardello immutabile, non intaccato dallo scorrere del tempo.Sabato 12 luglio 2025, i parenti delle persone che persero la vita in quel terribile incidente si sono riuniti nuovamente sul luogo della sciagura per un momento di commosso ricordo.Il sentimento comune, espresso con forza dai familiari, è che il lutto e la sofferenza non si siano affievoliti nel corso degli anni. Una ferita aperta che continua a bruciare, testimonianza di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità.Il ricordo dell'allora primo cittadino di Corato Massimo Mazzilli espresso sui social nel commosso ricordo "Mai avrei pensato che a causa dei nostri "trenini" 23 persone ignare avrebbero perso la vita e decine sarebbero rimaste ferite.Quel giorno, personalmente ricordo il peso della "fascia tricolore" che all'epoca mi onoravo di indossare, peso alleviato e coadiuvato dalla straordinaria abnegazione, operatività e capacità di tutti i soccorritori e sanitari, che intervennero sul posto."