53° Pendìo, dal 1° luglio si aprono i termini per la consegna delle opere

Pubblicate le date di svolgimento de "Il Pendìo": la storica manifestazione si svolgerà dal 25 al 30 agosto nel centro storico di Corato, presso la location che sarà rivelata prossimamente.Intanto dal 1° luglio si aprono i termini per la consegna delle opere partecipanti al concorso della 53esima Edizione: sarà possibile presentare le opere insieme alla scheda tecnica, cartellini, e curriculum vitae dell'artista, nonché alla quota di partecipazione, presso la sede della Pro Loco Quadratum: P.zza Sedile n.41 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30.Previo accordo con il personale della Pro Loco Quadratum, è consentito spedire le opere.La scadenza per le adesioni è fissata al 10 Luglio 2021, per consentire i lavori della giuria e della realizzazione del catalogo delle opere.Anche quest'anno la mostra sarà allestita online sul sito www.ilpendio.art Sullo stesso sito, inoltre, è possibile consultare il bando di concorso.Tra le principali novità di quest'anno, annunciate già nello stesso bando di concorso, vi è la sezione dedicata alla scultura e l'estensione del concorso alle Regioni del Centro Italia.Per informazioni ilpendio@prolococorato.it