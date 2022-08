Secondo appuntamento, a Corato, con le attività collaterali alla mostra d'arte contemporanea "Il Pendìo"- Domenica 28 agosto sarà la volta della Compagnia Teatri 35 che porterà in scena, alle 20:30 in piazza Marconi, i, meglio conosciuti come "quadri viventi", dedicati a Caravaggio.La performance, dal titolo "Per grazia ricevuta" nasce come esperienza laboratoriale di alcuni anni che pone al centro il corpo dell'attore.Morbidi drappeggi e muscoli tesi. Lame, frutti e odore d'incenso. Attori come attrezzisti, scenografi e modelli del pittore. Piume e pesi in sospensione. Il silenzio sacrale profanato dal ritmo della costruzione. Le tele si compongono sotto l'occhio dello spettatore coinvolto in un'esperienza mistica e sensoriale. Caravaggio si sente, si assapora, si tocca, si respira, si vede.La performance sarà introdotta da. Protagonisti gli interpreticon il commento di. Ingresso libero.