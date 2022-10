4 foto A Corato arriva la "Carovana della prevenzione"

Social Video 3 minuti A Corato arriva la "Carovana della prevenzione"

Tre tappe, di cui due in Puglia e una in Abruzzo, già tutte sold out per numero massimo di prenotazioni raggiunte. Ha preso il via questa mattina da Corato la, progetto ideato a livello nazionale da Komen Italia e Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e portato in città daDalle ore 8.30 presso ilè presente l'unità mobile per effettuare delle vere e proprie visite gratuite a tutte le donne che ne hanno fatto richiesta: è possibile inoltre chiedere informazioni grazie al desk di accoglienza che resterà aperto fino alle 16.30 di oggi, per poi spostarsi adove verrà effettuata la seconda tappa del tour nella giornata di domani (sempre dalle ore 8.30 alle 16.30) presso il parcheggio esterno dell'Eurospar in Via Bari n. 121.Per conoscere i dettagli e le motivazioni di questa partnership voluta da Despar, abbiamo intervistato, head of communication di Maiora - Despar Centro Sud.