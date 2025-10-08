“La Carovana della Prevenzione” approda a Corato per il quarto anno consecutivo

4 foto Carovana della Prevenzione

Continua la collaborazione tra, azienda leader della GDO nel centro-sud Italia con l'insegna Despar e, associazione attiva dal 2000 nella lotta dei tumori al seno: il progetto nato da queste due realtà è "", il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute ideato con la Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS.Partita oggi da Corato, l'iniziativa è stata allestita presso il. L'obiettivo principale è quello di offrire esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie femminili. È possibile effettuaresenologici, urologici ed endocrinologici all'interno di unità mobili di Komen Italia, grazie a un'equipe medica specializzata.La carovana ha in programma altre quattro tappe: domani 9 ottobre a Modugno, il 10 ottobre a Giovinazzo, a novembre, invece, a Marigliano (Campania) e Rende (Calabria).Gli incontri nascono per avvicinare la prevenzione alle persone, rendendola