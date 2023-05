A Corato i libri prendono vita e viaggiano per la città a bordo di due biciclette

Sabato 20 maggio alle 17.30, a Corato, in piazza Marconi avrà inizio l'evento Libri a Pedali, promosso dall'associazione Room to Play a.p.s. con il patrocinio del Comune di Corato, nell'ambito degli eventi "Il Maggio dei Libri 2023" "Se Leggi Sei Forte".Dopo il primo appuntamento di sabato 13 maggio, che ha visto una grande partecipazione di bambini e famiglie nonostante la pioggia, torna per il secondo sabato consecutivo Libri a Pedali, con nuove libri e nuove avventure per divertirsi e scoprire il piacere della lettura.Due attori, in sella a due biciclette storiche, realizzate come teatri viaggianti, percorreranno le vie della città, generando interesse e curiosità, dando appuntamento a bambini e famiglie, nelle piazze e nei parchi, dove gli stessi attori interpreteranno le letture animate degli albi illustrati, accompagnati dal suono della chitarra e da altri strumenti acustici, pupazzi e burattini.Le narrazioni corredate da musica e oggetti, realizzate per stupire e divertire, per avvicinare i bambini al mondo della lettura e delle storie, delle parole e della fantasia, strumenti necessari per chi vuole trasformare la realtà.Per ogni storia letta e raccontata sarà proposto un gioco teatrale, un'azione scenica collettiva da realizzare tutti insieme, all'istante, subito dopo la lettura, in modo da sperimentare e trasformare in realtà concreta, le parole appena ascoltate.L'evento è gratuito ed è stato ideato per promuovere la lettura in ogni luogo e in ogni spazio, come momento non individuale, ma sociale, collettivo, durante il quale condividere sentimenti, emozioni, idee e perché no, felicità.Due gli appuntamenti con storie e attività diverse, si comincia alle 17.30 in Piazza Marconi, per poi ritrovarsi in Piazza Vittorio Emanuele II alle 18.30.In caso di pioggia o cattivo tempo l'evento si svolgerà negli stessi orari al coperto, nel salone della Scuola dell'Infanzia Regina Elena, con ingresso dal giardino in via IV Novembre.Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 3386412407 (Francesco Sguera Room to Play).