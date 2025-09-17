La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing"

con inizio alle(porta ore 20.00), nella, nell'ambito della Rassegna, il cartellone degli eventi estivi a cura dell'amministrazione comunale, si terrà il concerto di musica jazz,Si tratta del secondo degli appuntamenti in programma a cura dell'Associazione AlterAzioni, inseriti nella mini rassegna "Suoni e stili a colori per un mondo di Pace", la proposta estiva della stessa associazione, premiata dal bando estivo del Comune di Corato.L'evento vedrà protagonista l'inedito duo jazz formato dal chitarristae il pianistaQuesto nuovo progetto musicale si propone come un "ponte" tra due esperienze musicali e due personalità diverse e complementari, molto note in ambito jazzistico e non solo, che si presentano insieme in pubblico per la prima volta. Il programma comprende una scelta di composizioni originali dei due musicisti, in una fusione di sonorità e di stili di grande suggestione.L'evento é inserito nella ricca programmazione della rmini rassegna proposta da AlterAzioni, avviata dal concerto del 24 luglio, protagonista l' nsemble AlterSinfonietta diretto dal M.o Rino Campanale, che proseguirà con quattro concerti presso l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" con cui, anche per questa edizione, si è rinnovata la partnership voluta dalla presidente di AlterAzioni, prof.ssae la Dirigente Prof.ssa, con l'intero Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti, per la promozione e la diffusione della musica tra le fasce più giovani della popolazione.Ladel Palazzo di Città, elegante e raffinata, è stata individuata come location ideale per questo concerto, luogo suggestivo e naturalmente dotato di una acustica particolarmente adatta per il repertorio cameristico. Tuttavia si ricorda che la sala è dotata di pochi posti a sedere, pertanto gli organizzatori consigliano la prenotazione.Porta ore 20.00Inizio ore 20.30