Polis per Irpef. <span>Foto Anna Lops</span>
Polis per Irpef. Foto Anna Lops
Politica

Polis contro l'aumento IRPEF: raccolta firme al mercato settimanale

La lista civica scende tra i cittadini per protestare contro l'incremento dell'addizionale regionale

Corato - sabato 6 giugno 2026 12.59
Sabato di mobilitazione per la lista civica Polis, che ha scelto il mercato settimanale come palcoscenico per un'iniziativa di confronto diretto con la cittadinanza. Militanti e rappresentanti del movimento hanno allestito un gazebo informativo per promuovere la raccolta firme contro il recente aumento dell'addizionale IRPEF regionale, misura fiscale che sembra alimentare un crescente malcontento.

Al centro della protesta vi è l'incremento dell'aliquota regionale, introdotto per far fronte a bilanci in difficoltà, in primo luogo quello sanitario, ma che, secondo i promotori dell'iniziativa, finisce per gravare in maniera indiscriminata sul potere d'acquisto dei contribuenti, senza adeguate misure di equità redistributiva.

«Siamo scesi in piazza, tra la gente che frequenta il mercato del sabato, perché crediamo che la politica debba ritornare ad ascoltare i bisogni reali», hanno dichiarato i portavoce di Polis. «L'aumento dell'IRPEF regionale è una misura iniqua. Chiediamo con forza un dietrofront e l'adozione di politiche fiscali che non vadano sempre a pesare sui soliti noti, ma che valorizzino la spending review e una gestione virtuosa delle risorse pubbliche».
4 fotoPolis per Irpef
Polis per IrpefPolis per IrpefPolis per IrpefPolis per Irpef
Il presidio ha registrato una significativa affluenza fin dall'apertura: numerosi cittadini si sono avvicinati al gazebo non soltanto per sottoscrivere la petizione, ma anche per richiedere informazioni sull'impatto concreto dell'aumento fiscale su buste paga e trattamenti pensionistici.

L'iniziativa di Polis non si esaurisce con l'appuntamento odierno. La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane attraverso nuovi presidi fisici sul territorio e tramite i canali digitali ufficiali del movimento, con l'obiettivo di ampliare il più possibile la partecipazione e portare all'attenzione del Consiglio Regionale un segnale chiaro e compatto di dissenso popolare.
  • Polis Corato
Via Belvedere, tre gatti investiti in una settimana
6 giugno 2026 Via Belvedere, tre gatti investiti in una settimana
Rapina d'auto nel quartiere Sant'Angelo a Trani: tre minorenni di Corato arrestati
6 giugno 2026 Rapina d'auto nel quartiere Sant'Angelo a Trani: tre minorenni di Corato arrestati
Altri contenuti a tema
Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato Vita di Città Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato L'appuntamento è previsto domani dalle ore 9:30 in Zona Mercato
14 «Siamo soli»: il grido disperato dei commercianti all’associazione “Polis” Eventi «Siamo soli»: il grido disperato dei commercianti all’associazione “Polis” Un incontro per confrontarsi e costruire un futuro più sicuro
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Al centro delle contestazioni gli affidamenti diretti di opere pubbliche e di incarichi professionali
Fiscalità locale: a Corato l'incontro dell'associazione Polis Fiscalità locale: a Corato l'incontro dell'associazione Polis Un'occasione per discutere di equità, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche
27 Bari Pride, le precisazioni di Polis Corato: «Non siamo omofobi, ma uso improprio del tricolore» Bari Pride, le precisazioni di Polis Corato: «Non siamo omofobi, ma uso improprio del tricolore» L'associazione politico-culturale lamenta l'abuso del simbolo istituzionale in un contesto trasgressivo
Zona industriale, le riflessioni di Polis Corato Zona industriale, le riflessioni di Polis Corato Necessaria una rivisitazione del PUG
Polis Volley Corato, squadra femminile e maschile mantengono la categoria Volley Polis Volley Corato, squadra femminile e maschile mantengono la categoria Le ragazze di coach Matera chiudono con una vittoria di misura a Sammichele; i ragazzi di coach Passero espugnano Castellana
Nuova sparatoria a Corato: un uomo gambizzato in piazza Sedile
6 giugno 2026 Nuova sparatoria a Corato: un uomo gambizzato in piazza Sedile
Il valore del dono tra scienza e solidarietà per i 45 anni di Avis
6 giugno 2026 Il valore del dono tra scienza e solidarietà per i 45 anni di Avis
Sicurezza a Corato, Giovani Democratici: «E' necessaria un’attenzione preminente»
5 giugno 2026 Sicurezza a Corato, Giovani Democratici: «E' necessaria un’attenzione preminente»
10 anni dalla strage ferroviaria Andria - Corato: il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa
5 giugno 2026 10 anni dalla strage ferroviaria Andria - Corato: il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa
Sicurezza a Corato, Pietro Zona: «La città non può più aspettare»
5 giugno 2026 Sicurezza a Corato, Pietro Zona: «La città non può più aspettare»
Oriani-Tandoi protagonista ai Nuovi Giochi della Gioventù: talento, impegno e spirito sportivo conquistano Roma
5 giugno 2026 Oriani-Tandoi protagonista ai Nuovi Giochi della Gioventù: talento, impegno e spirito sportivo conquistano Roma
A Corato un monumento in ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016
5 giugno 2026 A Corato un monumento in ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016
Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
5 giugno 2026 Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.